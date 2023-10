Logitech Wave Keys è la tastiera ergonomica per controllarli tutti

Dal poggia polsi imbottito ai tasti con disposizione a onda: ogni dettaglio punta al comfort in Logitech Wave Keys la tastiera ergonomica per tutti gli utenti e tutti i dispositivi.

Alla presentazione avvenuta nello showroom Logitech a Milano erano presenti Nick Jinkinson, Global Head of Industrial Design e Idil Serez Burian, Global Senior Category Manager. I due dirigenti Logitech hanno mostrato le varie fasi di sviluppo della tastiera, a partire dai primi schizzi e disegni su carta, passando per modelli stampati in 3D, fino alla creazione di un prototipo funzionante e al prodotto finale.

In ogni fase del processo esperti di design, ergonomia, materiali, hardware, esperienza utente e sostenibilità collaborano per definire ogni dettaglio del dispositivo.

Per Logitech Wave Keys l’obiettivo è stato quello di realizzare una tastiera ergonomica per tutti perché un numero crescente di persone trascorre sempre più ore al computer. Una tastiera ergonomica che però non imponga all’utente di dover re-imparare a digitare, come spesso accade per questo tipo di dispositivi.

Per questa ragione si è arrivati alla particolare forma a onda, con design compatto e ondulato, per collocare mani, polsi e avambracci in una posizione di digitazione naturale, che non affatichi l’utente nemmeno nelle sessioni più lunghe al computer.

Il livello di cura e dei dettagli è quello a cui Logitech ha ormai abituato gli utenti da anni: il poggiapolsi imbottito è realizzato in tre strati di memory foam con schiuma ad alta densità e involucro in tessuto a maglia per offrire maggiore sostegno ai polsi.

La struttura compatta non solo occupa meno spazio sulla scrivania, ma garantisce una posizione più naturale delle spalle dell’utente anche durante l’uso del mouse.

Per migliorare e velocizzare il lavoro, soprattutto le operazioni più frequenti e ripetitive, l’utente può personalizzare i tasti Wave tramite l’app Logi Options+. Il software del costruttore propone funzioni e sequenze di azioni già preinpostati che è possibile scegliere per usarle al volo, ma è sempre possibile personalizzare funzioni e scorciatoie.

Come altre tastiere Logitech anche questa è dotata di Easy Switch: è possibile collegare fino a tre dispositivi in contemporanea, tra Mac, iPad, PC Windows ma anche iPhone e Android per passare rapidamente da uno all’altro con la pressione di un tasto.

Logitech Wave Keys è certificata carbon neutral: le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumo certificata al 61% per la versione color Graphite e al 46% per il modello Off-White.

Compatibilità

Tramite collegamento Bluetooth Low Energy la tastiera funziona con: macOS 11, iPadOS 14, Windows 10 e 11, Android 9.0 o versioni successive, oltre che con Chrome OS e Linux. Tramite ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione la tastiera funziona con: macOS 11, Windows 10 e 11 o versioni successive, oltre a Chrome OS e Linux.

Logitech serie Ergo

Wave Keys è l’ultima novità della serie ERGO di Logitech, insieme al mouse ergonomico verticale Lift e ad altri prodotti per il benessere sul posto di lavoro, e conferma l’approccio dell’azienda al design e alle esperienze dei prodotti incentrato sull’uomo e basato sulla ricerca scientifica. La tastiera è stata accuratamente realizzata con cicli di test da parte degli utenti, anche presso l’Ergo Lab di Logitech, e ha ottenuto il timbro di approvazione da parte di US Ergonomics.

Logitech Wave Keys, prezzi e disponibilità

Logitech Wave Keys sarà disponibile nelle colorazioni Graphite e Off-White a partire dal 13 ottobre 2023 sul sito del costruttore e presso altri rivenditori a livello mondiale con un prezzo al pubblico di 84,99 €. Il colore Rose sarà disponibile in mercati selezionati a partire dalla primavera del 2024.

Wave Keys for Business in Graphite sarà disponibile sul sito del costruttore e presso i rivenditori autorizzati a partire da novembre 2023.