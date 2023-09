Elon Musk ha spento Starlink in Ucraina per evitare attacco alla Russia

Nella biografia di Elon Musk in arrivo il 12 settembre firmata da Walter Isaacson, biografo anche di Steve Jobs, il giornalista statunitense racconta dello stop alla copertura satellitare di Starlink in Ucraina deciso da Elon Musk per evitare una «Mini Pearl Harbor» della Russia.

Isaacson racconta dei suoi ultimi due anni dedicati a inseguire Musk tra viaggi e nelle riunioni delle sue varie società, con un imponente numero di ore per intervistare l’imprenditore miliardario, colleghi, amici, familiari e anche concorrenti.

Grazie a un estratto del libro in arrivo, pubblicato in esclusiva da CNN, scopriamo dell’impegno di Musk per portare Internet via satellite gratis con Starlink in Ucraina, salvo poi sopraggiungere ripensamenti a causa dell’impiego bellico da parte dell’esercito e per controllare droni.

Elon Musk e Starlink in Ucraina, prima gratis poi stop

La questione ha complicato i rapporti inizialmente idilliaci tra Musk e l’Ucraina, in particolare con Mykhailo Fedorov, a capo della Transizione digitale del governo. In quei giorni Musk si è sfogato con Isaacson «Come mi trovo in questa guerra?». L’imprenditore miliardario era convinto che Starlink fosse destinata a impieghi pacifici e costruttivi, per la scuola e Netflix, non per guidare attacchi di droni.

Sempre dall’estratto si scopre che Fedorov ha inviato un messaggio a Musk per informarlo del fallito attacco con droni sottomarini causato dallo stop del segnale Starlink al largo della costa della Crimea. Ma Musk avrebbe risposto che non aveva alcuna intenzione di riaccendere i satelliti. Lo stravolgimento dei rapporti sarebbe testimoniato anche dalla decisione di Musk e SpaceX di non offrire più gratis la connessione satellitare Starlink all’Ucraiana, conto che dal 2022 è coperto dagli USA.

Elon Musk, la biografia di Walter Isaacson, prezzo e disponibilità

Il titolo della biografia è semplicemente Elon Musk: il libro uscirà in tutto il mondo il 12 settembre e in contemporanea sarà disponibile anche tradotto in Italiano da Mondadori: su Amazon si può preordinare la versione cartacea con copertina rigida di 780 pagine al prezzo minimo garantito di 25,65€ (il prezzo di listino è di 27€): in alternativa è possibile anche preordinare la versione elettronica per Kindle a 16,99€.