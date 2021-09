Vectorworks 2022 ottimizzato per CPU Apple Silicon

Vectorworks, azienda controllata da Nemetschek Group, ha annunciato Vectorworks 2022, software destinato alla progettazione BIM, al disegno tecnico CAD ed alla modellazione 3D.

Tra le novità della versione 2022, il supporto nativo dei processori Apple Silicon su macOS, oltre a tutta una serie di novità legate a performance, BIM, modellazione, rendering, produttività e nuove caratteristiche.

La linea di prodotti Vectorworks 2022 include: Vectorworks Architect, Landmark, Spotlight, Fundamentals, Braceworks, ConnectCAD e Vision.

Vectorworks Designer è stato rinominato Vectorworks Design Suite per sottolineare che si tratta di un prodotto destinato ai progettisti che lavorano in ambiti quali architettura e architettura del paesaggio. Vectorworks Design Suite include le funzionalità di altri prodotti (Fundamentals, Architect, Landmark e Spotlight), è sfruttato in vari ambiti ma in particolare il settore AEC (architettura, ingegneria e costruzioni), l’urban design, progettazione, l”architettura paesaggistica, progettazione e pianificazione urbanistica, garden design, interior design e entertainment design.

Come accennato, la versione 2022 integra il supporto alle CPU dei Mac di ultima generazione; è stato abbandonata la tecnologia OpenGL e ora è sfruttata appieno Metal.

Secondo gli sviluppatori, Vectorworks 2022 su Apple Silicon offre incrementi in termini di velocità che vanno da un 2x a un 4x (grazie allo sfruttamento dei core dei processori M1), rispetto agli stessi Mac con CPU Intel.

Sono stati integrati nuovi comandi per muri e scale, migliorate le funzionalità di importazione DWG (ora compatibili con Civil 3D), le funzionalità di georeferenziazione DWG e GIS, importazione file IFC. L’elenco completo delle novità è a questo indirizzo.

Le versioni in lingua inglese di Vectorworks, Braceworks, ConnectCAD e Vision 2022, sono già disponibili; le versioni in altre lingue (italiano compreso) dovrebbero arrivare a inizio ottobre.

L’applicazione è come sempre disponibile in varie configurazioni e anziché l’acquisto del pacchetto è anche possibile optare per la locazione operativa. Il distributore italiano (VideoCom) al momento offre piani con abbonamenti annuali che partono da 155,04 euro al mese.