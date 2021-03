EōN, ora su Mac l’app di Jean-Michelle Jarre per musica infinita

Eōn è il nome dell’ultimo progetto di Jean-Michel Jarre, ora disponibile come applicazione per macOS (19,99 euro), dove arriva a più di un anno dalla disponibilità della versione per iPhone e iPad (in venditaa 9,99 €).

L’applicazione usa un algoritmo in grado di proporre composizioni senza soluzione di continuità, consentendo di ascoltare elementi musicali (melodie, accordi e ritmiche) composti dall’artista, una colonna sonora elettronica infinita, composta da più loop che si incastrano armoniosamente tra loro.

L’app è descritta come “un’opera d’arte individuale”, giacché – spiega l’artista – “ogni momento musicale vissuto nell’app non si ripeterà mai più”.

Il nome EōN è un riferimento alla divinità greca del tempo e dell’eternità, e secondo l’artista dovrebbe rappresenta al meglio cosa consente di fare l’app: la creazione di musica ed effetti visivi infiniti.

Dopo pochi minuti d’ascolto, i risultati sono convincenti (a patto che, ovviamente, vi piacciano i suoni della musica elettronica).

L’app per Mac è stata realizzata con Swift ed è decisamente minimalista: è sufficiente passare a schermo intero e definire la risoluzione del video. Per la realizzazione degli elementi grafici, Jean-Michel Jarre spiega di aver lavorato con i Sony Computer Science Laboratories che ha fornito specifici algoritmi. Il risultato sembra un mix tra il visualizzatore di effetti di iTunes e l’app Musica ma ha qualcosa di ipnotico e il risultato non è mai ripetitivo.

La versione Mac è ottimizzata per i processori M1 e il requisito minimo è macOS 10.12.