iMac Pro non è più personalizzabile su Apple Store online

L’iMac Pro sta probabilmente per essere rimpiazzato con altro. Dall’Apple Store online non è più possibile personalizzare la macchina e la sola configurazione base è indicata come disponibile “Fino a esaurimento scorte”.

L’iMac Pro è stato presentato a dicembre del 2017 e in fase di ordine era possibile predisporre configurazioni con processori Xeon fino a 18 core, fino a 4TB di unità SSD e fino a 128GB di memoria ECC; la versione che “fino ad esaurimento scorte” è possibile ordinare sul sito è quella base, da 5599 euro con processore Intel Xeon W 10-core a 3,0GHz, 32GB di memoria RAM, SSD da 1TB, GPU Radeon Pro Vega 56 con 8GB di memoria HBM2, 10Gb Ethernet.

L’iMac Pro – fa notare Macrumors – non è stato aggiornato negli ultimi anni e non sono circolate molte indiscrezioni in merito a presunti nuovi modelli. Non è al momento dato sapere se Apple intende proporre ancora l’iMac Pro o se proporrà iMac con i nuovi processori M1 (o altre generazioni) in varie configurazioni.

Le sole macchine con il nuovo processore M1 di Apple sono al momento i nuovi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini. M1 è un “System on a Chip” (SoC) che racchiude numerose tecnologie in un unico processore e presenta un’architettura di memoria unificata che offre prestazioni ed efficienza nettamente superiori grazie anche alla tecnologia di elaborazione a 5 nanometri.

Il chip M1 integrato nei nuovi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini, ha dato il via ad una transizione che prevede il graduale abbandono dei processori Intel, l’inizio di una transizione a una nuova famiglia di chip progettati appositamente per Mac. A settembre dello scorso anno Apple ha dichiarato che la transizione al chip Apple avrebbe richiesto “circa due anni” e che i tre sistemi presentati erano “il primo, entusiasmante passo in quella direzione”.