Apple cerca una strada per Vision Pro con AI e sentimenti

Pubblicità

È troppo presto per conteggiare le vendite di Vision Pro che, al prezzo attuale, rimane per pochi: mentre procedono i lavori sul modello economico, che sembra non vedremo almeno fino verso la fine del 2025, Apple continua a lavorare per ampliare funzioni e desiderabilità del suo visore super tecnologico, innanzitutto con Intelligenza Artificiale AI, ma anche con dimostrazioni nei negozi più aggiornate e approfondite, che punteranno anche su sentimenti ed effetto nostalgia per convincere i potenziali acquirenti.

L’intelligenza artificiale è stato il punto forte nella marea di novità della conferenza sviluppatori WWDC 2024, ma durante l’evento non si è fatto cenno di funzioni AI per Vision Pro. Naturalmente per il debutto di Apple Intelligenze Cupertino punta inizialmente su iPhone, iPad e Mac, ma secondo Bloomberg le funzioni AI arriveranno anche su Vision Pro anche se non subito, probabilmente nel 2025.

Dal punto di vista hardware non dovrebbero esserci problemi, visto che il visore attuale funziona con chip Apple Silicon M2 e 16GB di memoria RAM, stesso discorso per il sistema operativo che è una variante di iPadOS. Secondo il report la sfida più difficile consiste nell’implementare le funzioni AI nell’interfaccia del visore, in modo da assicurare una esperienza utente superiore anche in ambiente di realtà mista.

Anche se Apple ha inizialmente presentato Vision Pro come il dispositivo di intrattenimento definitivo, in realtà si tratta di una piattaforma di computing nuova, adatta anche per la produttività, per questo ha più di un senso portare le funzioni AI sul visore.

E mentre Apple Vision Pro arriva in altri mercati fuori dagli USA, il colosso di Cupertino sta anche aggiornando e rivedendo le dimostrazioni nei negozi per coinvolgere ancora di più i potenziali acquirenti. Oltre a puntare sui video immersivi, gli addetti degli Apple Store inviteranno gli utenti a visualizzare le proprie foto e video, rendendo ancora più personale e intima la prova.

Questo risulterà facilitato da visionOS 2, ora in beta e in arrivo in autunno, in grado di convertire le tradizionali foto 2D in immagini 3D da gustare sul visore. Vision Pro è disponibile in USA, Cina, Hong Kong, Giappone e Singapore ed è in preordine in Germania, Francia, Regno Unito, Canada e Australia dove sarà in vendita dal 12 luglio. Come in Francia e in Germania Apple Vision Pro è atteso in Italia al prezzo di 4.000 euro.