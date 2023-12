Dispositivi Epson green per casa e piccoli uffici da regalare a Natale

Epson presenta alcuni prodotti utili per le attività quotidiane in casa e nei piccoli uffici, indicati anche per regali di Natale tecnologici e sostenibili dal punto di vista ambientale.

La scelta spazia dai videoproiettori EpiqVision per condividere con amici e familiari film ed eventi sportivi, ma anche momenti di gioco, alle stampanti EcoTank dotate di capienti serbatori al posto delle cartucce fino alle etichettatrici LabelWorks per l’organizzazione della casa o dovunque sia necessario.

Videoproeittori EpiqVision EF-11 e EF-12 come alternativa alla TV

I videoproiettori Epson EpiqVision Mini EF-11 ed EF-12 sono una reale alternativa alla TV per vivere serate cinematografiche, eventi sportivi, sfide con i giochi o per godersi la proiezione di fotografie.

I proiettori offrono un’esperienza di intrattenimento unica a casa e su grande schermo. Sono i più piccoli e leggeri videoproiettori laser 3LCD del marchio, quindi possono essere facilmente trasportati dove si desidera con grande flessibilità e libertà di utilizzo: si possono proiettare immagini di grandi dimensioni e alta qualità, anche su pavimento o soffitto.

Il videoproiettore Epson EpiqVision EF-11 è proposto a listino a 1.168,15 euro su Amazon è in sconto a 864 euro. il modello EF-12 di listino a 1.422,31 euro, è proposto su Amazon a prezzo fortemente scontato di 1.059 euro nel momento in cui scriviamo.

Le stampanti EcoTank uniscono l’utile al sostenibile

EcoTank sostituisce le poco amate e costose cartucce, impiegando capienti serbatoi di inchiostri ricaricabili con pratici flaconi, per un bassio costo per pagina e un risparmio fino al 90% sui costi dell’inchiostro. Pensate per la famiglia, ma anche per i piccoli uffici, le stampanti Epson EcoTank sono disponibili in oltre 40 modelli con prezzi a partire da 209,99 euro Iva inclusa.

In particolare, EcoTank ET-2850 è una 3 in 1 (stampa, copia, scansiona) con autonomia fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori prima di dover ricaricare i serbatoi. Grazie al design compatto può essere collocata ovunque, e attraverso la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct permette di stampare da smartphone, tablet e portatili.

Il prezzo di listino di EcoTank ET-2850 è di 359,99 euro: su Amazon è proposta in sconto da questa pagina a 255 euro.

L’abbonamento ReadyPrint per non rimanere mai senza inchiostro

Con la formula ReadyPrint non si ha più la preoccupazione di rimanere senza inchiostro, un bel regalo per chi ha sempre mille attività di cui occuparsi: le cartucce o i flaconi vengono consegnati in automatico prima che l’inchiostro in uso si esaurisca. ReadyPrint è un abbonamento disponibile con vari piani a partire da 0,99 euro al mese.

Etichette personalizzate con stampanti LabelWorks

Leggere, compatte, portatili e con un design moderno, le stampanti per etichette LW-C410 e LW-C610 sono indicate per riordinare e catalogare oggetti e documenti. Grazie al collegamento wireless e all’app gratuita Epson Label Editor, permettono di realizzare etichette personalizzate scegliendo tra un’ampia gamma di font, simboli, cornici, codici a barre o codici QR.

Sono disponibili cinquanta diversi tipi di nastri (satinati, metallici, opachi, pastello e colorati) con larghezza fino a 24 mm per LW-C610 e trentasei tipi fino a 18 mm per LW-C410. Una scelta vasta per svariati utilizzi: dagli hobby alla creatività, dall’organizzazione della casa e dell’ufficio all’etichettatura per la scuola, fino alle confezioni dei regali e al fai-da-te.

Di listino il prezzo di Epson LabelWorks LW-C410 è di 81,33 euro: su Amazon è proposta a 59,99 euro; il modello LW-C610 costa 142,33 euro, da questa pagina di Amazon è in sconto a circa 105 euro.

Numerosi prodotti Epson sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio su Amazon.