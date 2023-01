Epson Perfection V850 Pro, uno scanner professionale per foto e pellicole

Se siete alla ricerca di uno scanner professionale per la scansione di foto e pellicole, un modello interessante da abbinare a Mac e PC è l’Epson Perfection V850 Pro, in grado di convertire un’ampia gamma di supporti e formati di pellicola in immagini digitali.

Questo scanner piano vanta una risoluzione di 6400 dpi, non richiede riscaldamento, ed è in grado di rimuovere automaticamente polvere e graffi e include due set di supporti per pellicole.

Il produttore spiega che V850 Pro è dotato di un sistema a doppia lente che seleziona automaticamente la lente più adatta, con una risoluzione ottica fino a 4.800 dpi per la scansione delle fotografie e di 6.400 dpi per la scansione di pellicole tramite gli appositi supporti.

È possibile effettuare la scansione di vari formati di pellicole grazie a supporti rigidi con controllo dell’altezza regolabile, e sono supportati formati di pellicola non standard fino a 8×10 pollici se posizionati direttamente sul vetro dello scanner.

Il formato di scansione massimo è A4 (21 x 29,7 cm) ed è supportata profondità colore a 48 bit. La velocità di scansione è di 6 secondi per l’anteprima e di circa 15 secondi per pagina (A4 a colori).

Nella confezione sono inclusi: 8 supporti per negativi e positivi, inclusi Negativi e diapositive da 35 mm (2), formato medio (2) e 4×5 pollici (2).

Sono supportati formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF e la scansione su PDF con funzione di ricerca.

La porta USB (2.0) consente il collegamento a Mac e PC. Le dimensioni, sono: 503‎ x 308 x 152 mm (LxPxA); il peso è 6,6kg. Oltre al software di scansione di Epson Scan, V850 Pro è dotato del software SilverFast SE Plus 8 che offre funzionalità di scansione avanzate.

Sfruttando questa applicazione è possibile riprodurre in modo acurato la gamma di tonalità e sfumature dell’originale, ma anche restaurare pellicole rovinate e vecchie foto.

Il prezzo di listino è di 1274,90 euro ma nel momento in cui scriviamo su Amazon è venduto 994,00 euro.