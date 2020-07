Epson SureColor SC-F10000 è la stampante a sublimazione da 78″ che stampa sui tessuti

Epson ha annuncia la sua prima stampante da 76 pollici, che va ad ampliare la gamma di stampanti di largo formato prodotta dall’azienda giapponese. SureColor SC-F10000 è presentata come una “sofisticata” stampante a sublimazione sviluppata per il mercato della produzione tessile.

Tra i settori di applicazione: moda, abbigliamento sportivo, arredamento per la casa, articoli promozionali e soft signage.

“Nel settore della sublimazione, i clienti richiedono tempi di consegna rapidi, prestazioni costanti, produzione di alta qualità e affidabilità”, spiega Renato Sangalli, Pro-Graphics Business Manager di Epson Italia. “Tenendo presenti questi requisiti, abbiamo sviluppato una stampante a sublimazione di livello industriale che a nostro avviso stabilisce nuovi standard. Tra tutte le stampanti di largo formato di Epson, SC-F10000 offre la massima produttività ed è dotata di quattro nuove testine di stampa PrecisionCore Micro TFP e di una soluzione di inchiostro sfuso a sostituzione immediata, progettata per non incorrere in tempi di fermo.

Tra le caratteristiche di rilievo di SC-F10000

Fino a 255/m2 all’ora ad alta velocità di stampa

Nuove testine di stampa PrecisionCore Micro TFP

Tecnologia Epson Precision Dot (che riunisce tre tecnologie dedicate alla sublimazione: retinatura di nuova concezione, LUT e Micro Weave)

Facile configurazione dei supporti (leva di caricamento anteriore e posteriore)

Regolazione automatica con inclusa una fotocamera RGB integrata

Nuovo essiccatore (meno trasferimento di inchiostro sul retro del supporto ed eliminazione delle pieghe)

Controllo avanzato della tensione automatica (Ad-ATC) per un’accurata e stabile alimentazione dei supporti

Soluzione con sistema di caricamento inchiostri esterno (con scatole di inchiostro da 10 o 3 litri supportate dalla funzione di sostituzione immediata dell’inchiostro)

Componenti sostituibili dall’operatore

Usabilità del sistema di inchiostro (facile montaggio, a terra, sensore del flacone di scarico)

Accurato sistema di alimentazione della carta

Tempo di pulizia pressurizzata più breve

LCD touch da 9 pollici

Epson riferisce che produce direttamente tutti i componenti della stampante SC-F10000, inclusi testine di stampa, inchiostro, firmware e software.

SC-F10000 sarà disponibile a partire da Settembre 2020. I prezzi non sono stati ancora comunicati.