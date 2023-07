Estate al fresco col mini ventilatore portatile JISULIFE

La soluzione definitiva al caldo estivo ha un nome: JISULIFE F8, ovvero un mini ventilatore portatile che può rinfrescarvi il volto per 21 ore consecutive prima di scaricarsi. Questo significa che lo mettete in ricarica la sera prima di andare a dormire insieme al vostro telefono e al mattino avrete un valido alleato per poter sopravvivere alla calura indipendentemente dall’ambiente in cui vi accompagnerà.

La sua forma infatti è progettata per poterlo facilmente impugnare ad esempio quando si cammina, si sta in piedi o ci si sposta in autobus o in metro, ma il manico può essere anche piegato a 90° in modo da appoggiarlo su qualsiasi tavolino e quindi avere un piccolo ma efficiente sistema rinfrescante per scuola, lavoro, ufficio, conferenze e via dicendo.

Usa delle morbide pale in TPE perciò non è pericoloso anche se lo si dovesse dare in mano a un bambino: questo perché non c’è una rete o un altro sistema di protezione a proteggere le pale, che lo renderebbe certamente più ingombrante. E infatti è tascabilissimo: da chiuso è lungo soltanto 12 centimetri ed è largo 4 centimetri per lato, per un peso complessivo di 130 grammi circa.

Autonomia e funzione 2: powerbank

Dentro c’è una batteria da 2.000 mAh che come dicevamo promette fino a 21 ore di utilizzo ininterrotto se si attiva la velocità minima: con quella massima invece l’autonomia scende a 14 ore, che potrebbe comunque essere abbastanza per la gran parte delle situazioni in cui si incappa durante il giorno.

Per ricaricarlo completamente bastano 2-3 ore con un qualsiasi alimentatore da 5V 1A, quindi va benissimo anche una presa del computer o del TV, una powerbank o la presa USB dell’automobile.

Oltre a fungere da sistema di alimentazione, la batteria si può usare anche come powerbank di emergenza per il cellulare collegando quest’ultimo alla presa USB.

Funzione 3: la torcia

C’è anche una terza funzione, utile anche in questo caso come soluzione in caso di emergenza: un piccolo LED si può infatti accendere per illuminare l’area circostante, sfruttando quindi la batteria del ventilatore anche come torcia.

Sto caricando altre schede...

Dove si compra e quanto costa

Il mini ventilatore portatile JISULIFE costa 24,99 € e lo potete comprare anche su Amazon, dove al momento è attiva un’offerta che vi permette di risparmiare il 28% pagandolo 17,99 €.