Primo Cybertruck di Tesla prodotto nella Gigafactory in Texas

Dopo anni di ritardi, Tesla sembra essere pronta a produrre in serie il Cybertruck. Sabato 16 luglio, l’account ufficiale di Tesla ha pubblicato un tweet con la foto del primo esemplare del pickup elettrico prodotto in azienda.

Il Cybertruck era stato presentato nel 2019, promettendo la produzione i serie entro un paio di anni; i tempi si sono allungati più di quanto inizialmente previsto da Tesla e solo recentemente Elon Musk aveva riferito che la produzione sarebbe partita entro l’estate anche se con volumi ridotti.

Il sito Electrek riferisce che il veicolo della foto è probabilmente un modello di test che dovrebbe permettere di identificare eventuali problematiche e migliorie da apportare alla catena di montaggio prima della produzione in quantità.

All’inizio dell’anno, Musk aveva riferito che la produzione a volume del Cybertruck sarebbe iniziata nel 2024, e di una produzione limitata prevista per “nel corso dell’estate”. Di recente, Musk aveva riferito agli investitori Tesla di un evento per il lancio previsto per il terzo trimestre 2023. È dunque probabile che entro la fine di settembre, sarà organizzato un evento ad hoc e partiranno le consegne dei veicoli agli utenti che non vedono l’ora di mettere le mani sul pickup elettrico.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Secondo indiscrezioni circolate nei mesi passati, Tesla ha apportato più volte modifiche ai vari prototipi. Le specifiche finali non sono ancora note ma a breve dovrebbe essere attivato il configuratore sul sito dedicato per consentire ai potenziali acquirenti di personalizzare il veicolo prima dell’ordine, e dunque scoprire dettagli e prezzi definitivi.

Presentando Cybertruck nel 2021, Musk aveva riferito che i prezzi partivano da 39.000$ per la variante a motore singolo, e da 70.000$ per la variante tre-motori. Successivamente Tesla non ha più fatto riferimento ai prezzi, ma indicato genericamente che il costo finale dovrà tenere conto di vari fattori, incluse problematiche legate alla catena di approvvigionamento e della situazione economica.