Estate ricca di energia con i prodotti EcoFlow in sconto

L’estate è ormai arrivata, con temperature davvero tropicali nella maggior parte d’Italia. E’, dunque, necessario fare la giusta scorta di energia, non solo per se stessi e per i propri device, ma soprattutto per i dispositivi che offrono svago e sollievo nelle lunghe giornate soleggiate ma permettono anche di risolvere i problemi di mancanza di energia per i sovraccarichi estivi su condizionatori e sistemi di refrigerazione, magari utilizzando anche l’energia del sole.

Ecoflow porta nelle case di tutti soluzioni per l’alimentazione portatile e l’energia rinnovabile, con offerte ancor più convenienti durante i Summer Sale, che saranno attivi dal 16 giugno fino al 17 luglio sul sito EcoFlow e su Amazon. In questo periodo sarà possibile usufruire di promozioni esclusive e sconti fino al 27% su alcuni dei prodotti di punta del brand.

Ecco i prodotti in sconto:

PowerStream

Si tratta dell’’impianto fotovoltaico da balcone intelligente che, in abbinamento a una power station EcoFlow, permette di immagazzinare l’energia accumulata e utilizzarla in seguito. Ne abbiamo parlato a fondo in questa pagina.

Lo Storage Kit 1kWh, in particolare, è studiato e diretto per l’uso in appartamento o in case indipendenti, e comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream da 800W e una batteria da 1kWh con cavo.

Il prezzo durante i Summer Sale è di 1.107 euro.

Wave 2 e Glacier

Sono due device EcoFlow pensati per l’estate, che sfruttano i vantaggi della tecnologia a batteria per fornire prestazioni energeticamente efficienti a casa e per le avventure outdoor.

In particolare, Wave 2 è il condizionatore portatile senza fili in grado di raffreddare e riscaldare, con una capacità rispettivamente di 5100 BTU e 6100 BTU e un’area effettiva di 10 metri quadrati, mentre Glacier è un frigo-congelatore portatile con macchina per il ghiaccio integrata e batteria rimovibile.

Prezzi Summer Sale: Wave 2 con batteria extra a 1.799€, Glacier con batteria extra a 1.199€.

DELTA Max

Si tratta di una stazione di alimentazione espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari per fornire energia in situazioni di emergenza. Tramite la tecnologia X-Boost, l’unità DELTA Max gestisce dispositivi che richiedono potenza fino a 3000W, come frigorifero e asciugatrice, e si può collegare con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800W. Ne abbiamo parlato a fondo qui.

Prezzo Summer Sale per il bundle DELTA Max (2000) + 2 pannelli solari da 400W: 3.297€ con il 27% di sconto è il prodotto più scontato del periodo.

Tutte le offerte EcoFlow per l’estate si trovano direttamente su questa pagina Amazon.

Pannello solare flessibile EcoFlow da 100 W con impermeabilità IP68 e moduli solari ad alta efficienza per tetti, camper e altro ancora In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW 2 x 100W Pannello solare monocristallino con piede di montaggio, Carica solare per centrale elettrica, impermeabile IP68, per all’ aperto, camper, barca e balcone In offerta a 179,00 € – invece di 229,00 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2, batteria LiFeP04 da 256 Wh/ricarica rapida in 1 ora, uscita fino a 600 W, generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 160W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per Uso all’Aperto, Campeggio In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 MAX, Batteria LiFeP04 da 512Wh/ ricarica rapida in 1 ora, Uscita fino a 1000W, Generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 Pro, Batteria LiFeP04 da 768 Wh, Ricarica rapida in 70 min, 3 prese CA da 800 W, Generatore solare per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 699,00 € – invece di 799,00 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream,microinverter grid tie e pannelli solari flessibili 100W×4,Wi-Fi,App,fai da te,compatibile con centrali elettriche portatili e Smart Plug ECOFLOW In offerta a 933,00 € – invece di 933,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW WAVE 2 Condizionatore portatile, 5100BTU raffreddamento, 6100BTU riscaldamento, controllo app, abbinamento con centrali elettriche portatili, nessun drenaggio richiesto(batteria non inclusa) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW GLACIER 38L Frigo per auto, con fabbricatore di ghiaccio, frigo a 12 V, refrigeratore elettrico per camion, furgone, camper, a noleggio, SUV, barca, campeggio, viaggi su strada In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream, microinverter grid tie,pannelli solari rigidi 400W×2,centrale elettrica DELTA 2 da 1kWh,Smart Plug×2,Wi-Fi,App,controlla consumi energetici In offerta a 2214,00 € – invece di 2376,00 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Generatore Solare ECOFLOW DELTA MAX, Centrale Elettrica Portatile 1612Wh con 400W Pannello Solare su Balcone, Ricarica da 0 a 80% in 1 ora, Generatore Solare per Campeggio, Esterno, Balcone In offerta a 2298,00 € – invece di 2898,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Condizionatore d’aria mobile Wave 2 con batteria aggiuntiva da 1159 Wh e 220W pannello solare, raffreddamento rapido da 5100 BTU, riscaldamento da 6100 BTU In offerta a 2348,00 € – invece di 2498,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Generatore di energia portatile EF ECOFLOW DELTA Pro, Batteria per la casa espandibile, 3,6 kWh-25 kWh, grande uscita CA da 3600 W, generatore di energia solare di riserva per abitazioni, viaggi In offerta a 3399,00 € – invece di 3599,00 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW DELTA 2 MAX Centrale elettrica portatile con condizionatore portatile WAVE 2, pannello solare da 400W e cavo XT150 In offerta a 3967,00 € – invece di 4247,00 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

