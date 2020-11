Evento Apple 10 novembre, la diretta di macitynet è iniziata

Alle ore 19:00 inizia l’evento Apple di presentazione dei primi Mac con Apple Silicon, ma la diretta di macitynet è già attiva. In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Fino alle 19:00 sarà possibile chiacchierare con gli altri lettori e la redazione di Macitynet: commenti e post dei lettori saranno sospesi non appena l’evento Apple inizierà, per lasciare campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e tutte le altre novità in arrivo dalla Mela.

Naturalmente oggi è attesa la presentazione dei primi Mac con Apple Silicon che potrebbero essere affiancati anche agli AirTag e alle AirPods Studio. Sembra invece ci sarà da aspettare ancora un po’ per gli iMac con processori Apple che, secondo analisti e leaker, arriveranno solo nel 2021.

Come ormai avviene da anni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano nella diretta di Macitynet praticamente in tempo reale, in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con il Keynote, le novità principali saranno trattate in articoli ed approfondimenti a partire dalla homepage di Macitynet con aggiornamenti che continueranno fino a tarda notte e nei giorni successivi.

La nostra diretta è già attiva e potete seguirla a partire da questa pagina.