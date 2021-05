Everyday Experiments: magie di time-lapse e slow-motion con iPhone 12

Continua la serie di spot “Shot on iPhone”; l’ultimo si intitola “Everyday Experiments Full Bloom” ed è un corto che mostra esperimenti che è possibile fare con il time-lapse (la ripresa di un soggetto a intervalli selezionati), lo slow-motion e la tecnica dello stop-motion o passo-uno (uno scatto alla volta per produrre animazioni).

Il fimato dura tre minuti e Apple nella descrizione suggerisce piccoli esperimenti per vedere i cambiamenti in nuovi modi. Come altri video della stessa serie, lo spot è diviso in tre parti, ognuna delle quali si concentra su aspetti diversi della fotografia.

È possibile ottenere immagini e filmati belli e sorprendenti con tecniche piuttosto semplici, come dimostrano i fotografi Donghoon Jun e James Thornton. I due fotografi in questione sono gli stessi che avevano mostrato altre tecniche con la modalità Notte di iPhone nello spot “Experiments V: Dark Universe” e nell’alto bellissimo spot-tutorial “Everyday Experiments”.

Su iPhone, il video in slow motion viene registrato normalmente, ma quando è riprodotto si vede l’effetto rallentatore; è possibile modificare il video in modo che l’azione in slow motion inizi e termini in un punto scelto da noi; il time-lapse permette di riprendere un soggetto a intervalli selezionati; quando si attiva la modalità questa modalità e tocchiamo il pulsante dell’otturatore, la fotocamera scatta foto a intervalli regolari finché non tocchiamo di nuovo il pulsante.