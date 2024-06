Scienziato ex OpenAI vuole creare la Super Intelligenza Sicura SSI

Pubblicità

Oltre ai colpi di scena quotidiani con nuove funzioni e capacità, l’intelligenza artificiale sorprende non poco anche finanza e protagonisti del settore: Ilya Sutskever ex capo scienziato di OpenAI e ChatGPT, l’ uomo che provò a silurare il CEO Sam Altman, svela ora la sua ultima creazione e missione, la startup Safe Superintelligence Inc che punta a creare la super intelligenza sicura.

Esatto: l’universo costantemente in espansione delle startup di intelligenza artificiale ora conta una nuova stella, ma che si differenzia dalle altre già sulla carta. Infatti Safe Superintelligence Inc più brevemente SSI ha un solo obiettivo e un solo prodotto: creare un sistema di intelligenza artificiale che sia potente e allo stesso tempo anche sicuro.

Naturalmente SSI si distingue dalle altre startup AI per la guida dell’illustre scienziato, co-fondatore della startup, insieme a Daniel Levy ex OpenAI e anche Daniel Gross, ex responsabile AI di Apple.

Intervistato da Bloomberg Sutskever spiega che fino a quando questa tecnologia non sarà pronta utenti e mercato non vedranno assolutamente nulla dalla sua società. La strategia mono obiettivo e mono prodotto è voluta anche per evitare le pressioni commerciali e manageriali sullo sviluppo e la scalabilità che all’interno di SSI, avvengono sempre di pari passo con la sicurezza.

Il riferimento punta naturalmente all’ex datore di lavoro, ed è anche alla base del dramma vissuto da OpenAI nei giorni del licenziamento di Sam Altman. Ilya Sutskever era tra i membri del consiglio che votarono per licenziare Altman, colpevole a loro avviso di aver trasformato OpenAI da una società per sviluppare AI per il bene di tutti, a una startup che sviluppa AI per il fatturato di Microsoft.

I am starting a new company: https://t.co/BG3K3SI3A1 — Ilya Sutskever (@ilyasut) June 19, 2024

In realtà ormai da tempo OpenAI oltre all’accordo principale con Microsoft sta ampliando enormemente il proprio business siglando contratti sia per l’accesso ai dati di addestramento che per fornire soluzioni AI alle aziende, Apple inclusa.

Grazie all'incredibile spinta degli investimenti AI Nvidia ha prima superato Apple e poi anche Microsoft diventando la società che vale di più al mondo.