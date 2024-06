Nvidia supera Apple e Microsoft, è la società che vale di più

Pubblicità

Con una accelerazione impressionante, mai vista prima nella storia della borsa USA, nel giro di pochi giorni Nvidia ha superato nuovamente Apple, diventando la seconda società che vale di più al mondo, e poco dopo anche Microsoft, diventando così la numero uno per capitalizzazione di mercato.

Alla chiusura NASDAQ della giornata di ieri il titolo NVDA ha raggiunto la quotazione di 135,58 dollari, segnando +4,60%: il valore della società si ottiene moltiplicando il numero delle azioni per la quotazione, pari a 3.335 miliardi di dollari. Microsoft è la seconda in classifica con 3.320 miliardi di dollari, mentre Apple è terza a 3.290 miliardi di dollari. Più staccata dal podio al quarto posto Alphabet – Google con una capitalizzazione di 2.170 miliardi di dollari.

In passato abbiamo assistito alla scalata di Apple, da outsider dell’informatica a colosso dell’elettronica di consumo, e anche ai sali e scendi di Microsoft, dal periodo d’oro di Windows allo smarrimento degli smartphone per poi risalire con cloud e multipiattaforma, ora il boom AI. Ma sono proprio l’accelerazione e le tempistiche ridotte della scalata Nvidia a sorprendere di più, oltre naturalmente gli importi in gioco.

Secondo gli strumenti di analisi finanziaria tradizionali il prezzo di una azione Nvidia comincia a essere troppo costoso, una valutazione che per essere mantenuta nel tempo richiederebbe tassi di crescita insostenibili anche per Nvidia.

Ma questo è solo il parare di alcuni analisti, perché altri invece ritengono che la corsa di Nvidia sia appena iniziata e che la domanda insaziabile di GPU e super computer trascinerà ancora in su il titolo per mesi, forse addirittura fino al 2026 e 2027.

Ricordiamo che secondo Jensen Huang CEO Nvidia non ci troviamo in una bolla speculativa finanziaria, ma al contrario all’inizio di una rivoluzione industriale perché le tecnologie AI trovano applicazione in svariati settori e compiti. Secondo Dan Ives analista di Wedbush Securities è già iniziata la gara tra Nvidia, Microsoft e Apple per la società che riuscirà a raggiungere prima una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari.

Il trio (e non solo) è spinto da potenti venti degli investimenti miliardari in GPU, super computer e data center AI, oltre che da software e servizi alimentati da AI per aziende e privati. Nelle scalate in passato ci sono voluti anni per superare le soglie dei mille e poi due mila miliardi di dollari: se la progressione AI continuerà di questo passo, Nvidia potrebbe stupire ancora.

