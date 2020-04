Extravalutazione TrenDevice: il vostro usato vale di più. E da oggi potete vendere anche Huawei e PlayStation

Come già vi abbiamo comunicato nelle scorse settimane, nonostante questo momento critico che il nostro Paese sta vivendo, TrenDevice è 100% operativa e, in segno di vicinanza e sostegno a tutti i clienti, la Spedizione è gratuita su tutti i prodotti senza minimo d’ordine. Ed è una novità proprio degli ultimi giorni che, fino al 22 Aprile, TrenDevice offre anche una extravalutazione sulla vendita del vostro usato. Utilizzando il codice VICINI, potete usufruire di 25€ di extravalutazione, valida su tutti i dispositivi funzionanti.

TrenDevice è il miglior sito dove vendere il vostro dispositivo usato, anziché sui siti di annunci ed aste online; risparmiate perdite di tempo in trattative con i privati che spesso si concludono in un nulla di fatto. Vendendo il vostro usato direttamente a TrenDevice eviterete lo stress di gestire i vostri annunci, le trattative con gli acquirenti (spesso indecisi), e non dovrete preoccuparvi neppure della spedizione: l’azienda ritira a proprie spese il vostro dispositivo con il Corriere Assicurato di fiducia presso l’indirizzo che voi indicherete. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente.

Per chi ancora non conosce il servizio di ritiro TrenDevice, è possibile vendere iPhone, iPad, Mac, Samsung, Apple Watch, Apple TV, AirPods e Beats. E non solo, da oggi TrenDevice acquista anche Huawei P30, P30 Pro e Mate 30 Pro, Samsung S10 e S10+, PlayStation 4 e 4 Pro. Alcuni esempi di quotazioni comprensive dei 25€ di extravalutazione con il codice VICINI: con il Samsung S10+ potete incassare fino a 885€, con Huawei Mate 30 Pro ricavate fino a 605€, e fino a 345€ con la PlayStation 4 Pro. Vediamo invece le quotazioni dei modelli più ritirati su TrenDevice, comprensivi dell’extravalutazione: iPhone 11 è valutato fino a 745€, con iPhone Xs potete ricavare fino a 495€ e fino a 380€ con iPhone X.

Come valutare e vendere il vostro usato? Andate su TrenDevice nella sezione Vendi e dopo aver cliccato sul pulsante Inizia qui, seguite il processo guidato rispondendo con un clic alle poche e semplici domande sul vostro dispositivo. Nella pagina che si apre dopo aver cliccato su Valuta, inserite il vostro indirizzo email e poi cliccate su “Scopri ora”. Nella pagina successiva inserite il codice di extravalutazione VICINI nel campo “Hai un codice extravalutazione?” per ottenere 25€ in più sulla quotazione del vostro dispositivo.

Dopo aver cliccato su “Sì, procedi” e concluso la richiesta di vendita, verrete ricontattati per concordare data e ora di ritiro con Corriere Assicurato completamente Gratis. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente. Ricordatevi che l’extravalutazione è valida solo su dispositivi funzionanti e solo fino al 22 Aprile.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.