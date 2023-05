F12, il camera drone che registra in 4K è scontato del 56%

Non avete mai guidato un drone e sognate di usarne uno capace di registrare in 4K quel che inquadra durante il volo, sia per diletto che per scopi un po’ più seriosi? Allora fareste bene ad approfittare dell’offerta attualmente in corso sul drone chiamato F12 perché lo pagate meno della metà.

Questo drone sta nel palmo di una mano e può essere ripiegato per occupare ancora meno spazio e agevolarne il trasporto, tanto che una volta chiuso il suo volume è pari a 13,5 x 8,5 x 6 centimetri.

È dotato di due videocamere, entrambe capaci di registrare video in 4K a 3.840 x 2.160 pixel. Una è posizionata sulla pancia e può registrare tutto quel che si trova immediatamente sotto il drone, con una visuale parallela al terreno sorvolato; l’altra invece si trova davanti e si può inclinare di 90°, andando quindi a scegliere l’inquadratura migliore in base alla necessità.

L’autonomia è molto buona, specialmente in rapporto alle dimensioni del drone: può infatti volare ininterrottamente per 20 minuti, quindi in media vola per 5 minuti in più rispetto a molti altri droni di pari dimensioni; poi per ricaricare completamente la batteria, che è da 2.000 mAh, servono almeno 5 ore.

In dotazione c’è il telecomando che semplifica i controlli di volo e consente di pilotare il drone fino a 2 chilometri di distanza. Tutto quel che viene inquadrato dalle telecamere si può seguire in tempo reale bloccando uno smartphone al telecomando (dev’essere un Android con almeno la versione 5 del sistema operativo, oppure un iPhone con iOS 9 o successivi), ed eventualmente si può effettuare uno zoom con la videocamera frontale avvicinandosi di massimo di 50 metri.

Questo drone usa un motore brushless piuttosto silenzioso e resiste a un vento di forza 7, il che significa che promette riprese stabili anche quando la velocità del vento è compresa tra i 50 e i 61 chilometri orari (e con onde in mare che arrivano a 4 metri di altezza).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 220,94 € potete risparmiare il 56% spendendo 97,64 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.