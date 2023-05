Apple Music e Apple TV Plus, in streaming il concerto di Ed Sheeran

Apple ha annunciato che trasmetterà in streaming l’esibizione dal vivo dei brani dell’ultimo album di Ed Sheeran, “Subtract”, evento che si svolgerà all’Eventim Apollo theater di Londra il 10 maggio.

La performance su Apple Music Live di Sheeran è in programma per mercoledì 10 maggio quando in Italia saranno le ore 21. Lo streaming on-demand su Apple TV+ sarà disponibile un’ora dopo.

Sheeran è il protagonista della seconda stagione di spettacoli dal vivo nell’ambito di Apple Music Live, quest’anno per la prima volta trasmessi anche su Apple Tv+. Oltre allo spettacolo vero e proprio saranno disponibili anche filmati dietro le quinte e scalette per Shazam.

Sheeran è tra gli artisti più ascoltati di sempre su Apple Music, con oltre 9,5 milioni di riproduzioni globali e 240 milioni di ricerche su Shazam. Il brano “Shape of You” è il più riprodotto su Apple Music con 930 milioni di riproduzioni a livello mondiale. Molti altri brani di Sheeran si sono classificati al primo posto nella Daily Top 100.

A maggio dello scorso anno protagonisti di Apple Music Live furono Harry Styles, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Alicia Keys, Wizkid, Luke Combs e altri artisti ancora. Non sono ancora noti gli altri artisti previsti per l’evento di quest’anno.

Apple Music è offerto gratis per sei mesi con l’acquisto di con iPhone, AirPods, HomePod mini o prodotti Beats; iscrivendo per la prima volta si ha 1 mese gratis, poi l’abbonamento costa € 10,99 al mese. Anche Apple TV+ è disponibile gratis acquistando un dispositivo Apple; l’abbonamento costa € 6,99 al mese dopo 7 giorni di prova gratuita.

Con l’abbonamento a Apple Music per studenti (5,99 € al mese) è in questo momento possibile avere Apple TV+ gratis.

