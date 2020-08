Negli ultimi mesi, Facebook ha costantemente lanciato e aggiornato il suo nuovo design. Tuttavia, considerando l’anzianità di servizio della precedente versione di Facebook, la società ha permesso agli utenti di passare dall’uno all’altra versione per sentirsi a proprio agio. Adesso, però, è arrivato il momento di dare un taglio netto con il passato: dal prossimo settembre Facebook Classic non esisterà più, qualsiasi elemento del vecchio design verrà rimosso, e non si avrà più la possibilità di scegliere l’interfaccia più datata.

Pertanto, se siete tra gli utenti affezionati alla precedente impostazione grafica della pagina, dovrete quanto prima abituarvi al degisn rinnovato e moderno, sicuramente più minimale, ma non per questo non funzionale. Questo quanto riporta in via ufficiale la società:

abbiamo aggiornato l’aspetto di www.facebook.com. Se stai utilizzando il nuovo Facebook.com, puoi tornare temporaneamente al classico Facebook. A partire da settembre, tutti avranno il nuovo design

Il nuovo design presenterà elementi dell’interfaccia utente più grandi e angoli più arrotondati ed è essenzialmente un restyling più moderno.

Anche se non sembrano esserci punti ed elementi negativi nel nuovo design di Facebook, alcuni utenti di lungo corso potrebbero avere più confidenza con l’interfaccia storica. Adesso, però, volenti o nolenti tutti dovranno abituarsi all’idea: se fino adesso si è scelto di continuare con il design classico, è giunto il momento di cambiare e iniziare ad abituarsi all’interfaccia più moderno di ultima generazione.

Il colosso dei social è costantemente al lavoro per migliorare, potenziare e integrare tutti i suoi strumenti e piattaforme: negli scorsi giorni ha iniziato a integrare le chat di Facebook Messenger all’interno di Instagram. Il passo successivo atteso è l’integrazione di tutte e tre le piattaforme di chat di Zuckerberg: Instagram WhatsApp e Messenger.

In estrema sintesi, Facebook Classic non esisterà più da settembre. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagramsono disponibili ai rispettivi collegamenti.