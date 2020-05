“Questa applicazione non è più condivisa con te”: come risolvere il problema su iPhone e iPad

Alcuni utenti di iOS e iPad OS lamentano l’impossibilità di aprire alcune app iOS; tentando di avviare le app compare il messaggio “Questa applicazione non è più condivisa con te” e non è possibile proseguire.

Il problema è lamentato da diverse persone su Twitter e su diversi forum online, riguarda dispositivi con iOS 13.4.1 e iOS 13.5, e non è del tutto chiaro da cosa sia provocato l’inconveniente anche se sembra riguardare chi utilizza l’opzione “In Famiglia”, la funzione che consente di condividere gli acquisti su iTunes, Apple Books e App Store.

Come risolvere il problema “Questa applicazione non è più condivisa con te”

In attesa che Apple risolva il bug con qualche aggiornamento di iOS, per il momento è possibile risolvere il problema semplicemente eliminando l’app che non funziona e riscaricandola da zero dall’App Store. In alternativa è possibile andare in Impostazioni > Generali, poi “Spazio iPhone”, attendete il calcolo delle dimensioni delle varie app, scorrete verso il basso fino a ritrovare l’app che mostra il messaggio di errore, toccare l’app e scegliete “Scarica app” e poi “reinstalla app”: l’app verrà scaricata nuovamente dai server dell’App Store e reinstallata localmente.