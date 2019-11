Facebook risolve il bug che attiva la fotocamera posteriore

Facebook mette una pezza al bug che nei giorni scorsi aveva suscitato un po’ di perplessità nell’utenza: durante lo scorrimento dei feed principali veniva attivata la fotocamera posteriore del terminale.

Era stato il web designer Joshua Maddux a mostrare per primo su Twitter lo strano comportamento dell’app. La problematica, ricordiamo, risultava sussistere solo sulla versione iOS dell’app, e non anche su Android. Considerando i precedenti scandali che hanno coinvolto Facebook relativi alla privacy utente, il dubbio è che si potesse trattare, non di un bug, bensì di qualche scelta del colosso, per captare eventuali informazioni dalla camera posteriore.

In realtà, è apparso sin da subito evidente che l’attivazione della camera era dovuta ad un bug, e non a invece a scopi secondari poco leciti. Al momento Facebook ha dichiarato di aver corretto il problema, mentre non risultano ancora chiari i dettagli del bug. Ad ogni modo, il colosso dei social è stato tempestivo nel mettere in atto una soluzione.

La società guidata da Mark Zuckerberg ha dichiarato ai microfoni di The Verge di aver inviato l’aggiornamento con il fix ad Apple nella giornata di ieri, mentre adesso è già disponibile su App Store. Una volta installato l’aggiornamento, Facebook dovrebbe attivare la fotocamera in modo coerente.

Come abbiamo già suggerito ieri, per essere maggiormente tranquilli, potrebbe essere preferibile revocare il permesso di Facebook di utilizzare la fotocamera e il microfono dell’iPhone. Per farlo è sufficiente andare su Impostazioni> Privacy> Telecamera> e su Impostazioni> Privacy> Microfono>, e disattivare i relativi interruttori.

Ad ogni modo, se avete Facebook installato sul vostro iPhone, è bene aggiornare in App Store all'ultima versione disponibile.