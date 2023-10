Hyundai supporterà la ricarica NACS di Tesla nel 2024

Con la sua popolare linea Ioniq, Hyundai è stata notevolmente assente dalla lista dei principali produttori di automobili che hanno aderito allo standard di ricarica Tesla per il Nord America (NACS). Ora il produttore automobilistico coreano ha annunciato di aver raggiunto un accordo per adottare NACS in Nord America a partire dal quarto trimestre del 2024 negli Stati Uniti, con il Canada che seguirà nella prima metà del 2025.

Le vetture elettriche di Hyundai dotate di una porta NACS avranno accesso a oltre 12.000 Supercharger in tutto il Nord America, raddoppiando il numero di caricabatterie rapidi disponibili per i clienti:

Questa nuova alleanza fornirà ai proprietari di veicoli elettrici Hyundai la certezza di poter ricaricare comodamente i loro veicoli… con almeno 30.000 stazioni in tutto il Nord America

Questo il commento di José Muñoz, CEO di Hyundai Motor North America.

Le prossime vetture elettriche di Hyundai dotate di NACS, tra cui Ioniq 5, Ioniq 6 e l’imminente Ioniq 7, avranno accesso ai caricabatterie alla fine del 2024. Le vetture nuove e quelle più vecchie dotate di caricabatterie CCS potranno utilizzarli, invece, nel primo trimestre del 2025.

Oltre all’accesso alla rete di Tesla, Hyundai sta collaborando con BMW, GM, Honda e Mercedes per sviluppare una rete nordamericana con almeno 30.000 caricabatterie. Le prime stazioni negli Stati Uniti dovrebbero aprire nell’estate del 2024, con i caricabatterie in Canada che seguiranno in seguito.

La mancanza di caricabatterie rapidi è stata un ostacolo importante per l’adozione dei veicoli elettrici, quindi la maggior parte dei produttori automobilistici ha considerato Tesla almeno come soluzione temporanea per tamponare il problema.

Hyundai Motors (compresa Kia) ha recentemente superato GM al secondo posto nelle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti, ma è comunque molto distante da Tesla, che ha venduto 300.000 veicoli elettrici in più l’anno scorso.

Tesla ha ottenuto fondi milionari dalla UE per installare Supercharger in Italia e in Europa. Tutti gli articoli di macitynet su veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili in questa sezione del sito.