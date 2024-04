Felo M1 è la moto elettrica pieghevole che sta nel bagagliaio

Felo M1 è una moto pieghevole che ricorda lo scooter pieghevole elettrico Motocompacto di Honda: questa piccola moto 100% elettrica è prodotta da una società tailandese parte del gruppo Smartech, marchio che realizza le varianti Felo FW-06 e FW-03.

Il telaio è costituito da due involucri esterni in fusione di alluminio all’interno dei quali si trovano il pacco batteria e l’elettronica. Un’ampia maniglia anteriore e altre due sui lati facilitano il trasporto del mezzo quando è piegato. Il manubrio (un pezzo di alluminio pressofuso) si colloca a filo con la parte superiore del telaio. Il sedile può essere rimosso e capovolto all’interno del telaio.

Il motore (700W è collocato all’interno della ruota posteriore; l’elettronica nel forcellone. Il mezzo è presentato come ideale per brevi spostamenti (meno di 50km), e il costo è particolarmente interessante: 1.500 € (prezzo al quale aggiungere IVA e altre imposte quando sarà eventualmente disponibile da noi).

La batteria (48V-20Ah) agli ioni di litio si ricarica in due ore con una presa di tipo 2; la velocità massima indicata è di 45 km/h, il peso del mezzo è di 45kg. Alla sinistra del manubrio è presente un display LCD che consente di gestire le funzionalità di base. Le dimensioni (da aperto) sono 1.190 x 565 x 895 millimetri.

Il mezzo sembra adatto per la mobilità urbana (si potrebbe trasportare nel bagagliaio dell’auto in un parcheggio, da sfruttare per percorrere gli ultimi km con lo scooter), per contesti non troppo trafficati. Felo M1 vanta anche una batteria estraibile che, in caso di necessità, può tornare utile anche come una sorta di power-bank portatile, utile per ricaricare altri dispositivi elettronici.

