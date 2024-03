Festa del Papà 2024, il regalo originale per gli aggiustatutto

Auguri a tutti i papà! Avete pensato al regalo per la festa? il 19 Marzo è ormai arrivato, e più il numero di anni festeggiati aumenta, e meno idee si hanno per il pensierino da donargli. Perché diciamocelo: ormai gli avete regalato di tutto, anche il superfluo, ma quello che vi suggeriamo oggi forse non solo vi potrebbe risolvere facilmente il problema della ricerca per il regalo della Festa del Papà 2024, ma a lui potrebbe rivoluzionargli la vita.

Quello che vi consigliamo quest’anno è il “coltellino svizzero” di BIIB, un dodici-in-uno che i vostri papà, specie quelli sempre indaffarati, potrebbero apprezzare davvero. È abbastanza compatto (14 x 7 x 2 centimetri) da poter stare sempre in tasca o nel marsupio, pronto per essere tirato fuori al momento del bisogno.

In confezione c’è persino una custodia in nylon per riporlo con facilità fissandolo anche alla cintura dei pantaloni, posizione perfetta per averlo a portata di mano.

Questo attrezzo è molto robusto in quanto è costruito in acciaio inox e, come dicevamo, può fare 12 cose diverse.

Ad una estremità troviamo infatti la pinza a becchi piatti (1) (per svitare ad esempio i bulloni) con due funzioni accessorie: giratubi (2) al centro e tronchese (3) più in basso; da un lato presenta poi la testa di un martello (4), dall’altra il cacciachiodi (5), il tutto controllato da una comoda maniglia per avere una presa salda quando si stringe la pinza. E quando non si usa, c’è la leva di bloccaggio per evitare aperture accidentali.

All’estremità opposta troviamo invece una sega per legno (6), un coltello a lama liscia (7) e un secondo coltello a lama seghettata (8) che presenta la lima per le unghie (9) su un lato e, in punta, un cacciavite a testa piatta (10).

Infine, un apribottiglie (11) con il cacciavite a stella (12) all’estremità. E anche qui un’altra leva per il blocco di sicurezza per evitare che i vari strumenti sul manico possano essere aperti ad esempio qualora l’attrezzo dovesse finire in mano a un bambino.

Insomma, come avete visto è uno strumento tutto-fare che i vostri papà probabilmente adoreranno, specie quelli che amano aggiustarsi le cose da soli. Non solo permette di avere gli attrezzi principali sempre a portata di mano, ma trovandosi tutti nello stesso strumento si riducono pesi e ingombri, rendendolo un valido sostituto anche in quelle situazioni in cui si vuole restare leggeri, come ad esempio per portarsi gli attrezzi indispensabili in vacanza e in campeggio.

Dove comprare

Il multi-attrezzo di BIIB costa 29,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Qui al momento è attiva una doppia promozione che vi permette di pagarlo quasi la metà: oltre al 33% di sconto che porta il prezzo a 19,99 € è possibile attivare la casella coupon per togliere altri 3 €, andandolo così a pagare soltanto 16,99 € con spedizione a cura di Amazon.