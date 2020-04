Festa della Liberazione 2020, le commemorazioni passano dal Web

Nel 75° anniversario della Liberazione le manifestazioni nelle città sono vietate durante l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ma gli italiani non rinunciano a festeggiare l’addio al nazifascismo e la nascita della democrazia e lo fanno sul Web.

Il 25 aprile 2020 la Festa della Liberazione si celebra online: come in una grande piazza virtuale, il Web ospiterà un fitto programma di dirette streaming, raccolte fondi e iniziative social. I cittadini si ritroveranno così, in Internet, per non rinunciare – nonostante il Coronavirus – a ricordare i valori della Costituzione.

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia propone una vera e propria “invasione di memoria” online. Sui profili social dell’associazione le iniziative partono alle ore 8 e termineranno alle 19. Nel corso della giornata presenteranno gallerie fotografiche di alcune celebrazioni ufficiali con deposizioni di corone o fiori ai piedi dei monumenti alla lotta partigiana. A partire da questi canali ufficiali è possibile avere notizie della maggior parte delle iniziative ufficiali per celebrare la Festa della Liberazione.

Non poteva mancare Bella Ciao, cantata da tutti i cittadini (Anpi propone di coordinarsi con il canto di Bella Ciao alle ore 15), ma anche proposta dal Teatro alla Scala. I musicisti della sezione Anpi del Teatro alla Scala hanno realizzato un video, che è stato pubblicato sulla pagina Facebook di ANPI Teatro alla Scala.

#iorestolibero è il titolo di una duplice proposta promossa da oltre 1300 protagonisti italiani del mondo della cultura, della società civile, dello spettacolo e dello sport (tra cui Vasco Rossi, Orietta Berti, Marco Travaglio e Romano Prodi): la celebrazione della Festa della Liberazione online, attraverso una diretta streaming, e un’iniziativa solidale.

La diretta in streaming della celebrazione, che si potrà seguire sulla pagina Facebook dell’iniziativa e su alcuni siti dei quotidiani, prevede, dopo l’Inno di Mameli cantato da Tosca, l’introduzione da parte dell’attrice Lella Costa degli interventi di Carla Nespolo, presidente Anpi, Maria Lisa Cincia Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena di Friday for Future Italia. La manifestazione si concluderà con Bella Ciao eseguita da Bandakadabra festa. Saba Anglana e Orchestra Altà Felicità alle 15:00 assieme ad Anpi.

Il ricavato delle donazioni presentate da #iorestolibero sulla piattaforma Go Fund Me sarà destinato a Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana, che utilizzeranno le risorse per fornire aiuto a chi non ha un tetto o un pasto garantito sul territorio italiano.

Durante tutta la giornata i canali social dell’iniziativa pubblicheranno contenuti di sostenitori dell’iniziativa.

Per seguire la diretta è possibile collegarsi alla pagina Facebook di #iorestolibero oppure a uno dei seguenti siti Repubblica.it – LaStampa.it – IlFattoQuotidiano – Radio Popolare – IlManifesto.it – Avvenire – IlSecoloXIX – GiornalediScilia – ComuneTorino – storielibere.fm – AssoGiornalistiLombardia – CRPiemonte.

Progetti di innovazione digitale particolarmente significativi in ambito culturale si possono trovare in questa sezione dedicata alla cultura digitale di Macitynet.