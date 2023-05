Festa della Mamma, idee regalo e Offerte su Amazon

Se non avete ancora comprato nulla per la Festa della Mamma, se non avete proprio idea di cosa comprarle e volete risparmiare approfittando delle offerte presenti in rete vi informiamo che Amazon, come di consueto, ha attivato una pagina speciale per le offerte lampo dedicate proprio a questa festività.

Potete così approfittare di centinaia di offerte, alcune definite “a tempo” perché si applicano ad un numero limitato di pezzi e sono da cogliere al volo. Gli sconti di queste offerte sono calcolati sul prezzo di vendita consigliato indicato dal produttore, dal fornitore, o sul prezzo di vendita di Amazon: si applica ad una sola unità del prodotto in promozione e per poter usufruire dell’offerta è necessario effettuare l’ordine entro 15 minuti da quando l’articolo è stato aggiunto al carrello ed entro il periodo di validità della promozione.

Per molti dei prodotti inseriti nella nuova vetrina la spedizione è a cura di Amazon, quindi si applicheranno tutte le condizioni generali d’uso e vendita (compresi rimborso e reso) di Amazon.

Cosa comprare

Attraverso i pulsanti che trovate raccolti in una barra in alto potete smistare i prodotti in offerta per categoria, andando cioè a rintracciare con più facilità quelli che rientrano tra i regali personalizzabili come tazze, lampade, cuscini, magliette, penne, calici, portachiavi e via dicendo; oppure filtrare i prodotti Made in Italy, e quelli che fanno parte delle categorie libri, musica, film e TV, prodotti gourmet, birra, vino e alcolici, salute e cura personale, moda e accessori, gioielli e orologi.

Per i nostri lettori (e lettrici) sono particolarmente interessanti i prodotti raccolti nelle categorie high-tech e smart home, mentre il resto delle opzioni comprendono prodotti per sport e fitness, bellezza, viaggio, gaming, casa e giardino, giochi da tavolo, DIY, bricolage e hobby creativi, cucina e gastronomia, auto e moto, nonna, neo-mamma, handmade, climate pledge friendly e regali dalle startup.

Oltre a questo primo raggruppamento è possibile affinare la ricerca attivando la casella per le sole offerte e, se c’è un budget specifico, mostrando soltanto i prodotti che costano fino a 10 €, 30 €, 50 € oppure oltre i 50 €.

La promozione

Per dare un’occhiata a tutti i prodotti attualmente in offerta o per conoscere quelli che saranno scontati entro le prossime ore cliccate qui e accederete alla pagina della promozione.