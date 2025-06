Con File Cabinet Pro a 2,99 $ gestite tutti i file direttamente dalla barra dei menu

Con File Cabinet Pro potenziate la gestione dei file su Mac poiché diventano tutti accessibili direttamente dalla barra dei menu. Se l’idea vi stuzzica, sentite questo: normalmente costa decine di Euro, ma adesso lo comprate per solo 2,99 $ grazie all’offerta di BundleHunt.

Con un programma come questo praticamente senza mai interrompere il flusso di lavoro potete navigare tra cartelle, visualizzare anteprime, modificare file di testo, riprodurre video e aprire immagini: il tutto come dicevamo senza dover mai aprire una finestra del Finder.

Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera lavorare in modo ordinato e veloce, mantenendo il desktop libero grazie al semplice trascinamento dei file nell’interfaccia del programma.

Le operazioni più comuni – come rinominare, etichettare, comprimere o spostare file – sono gestibili con pochi clic, attraverso una finestra a comparsa che risulta molto comoda specialmente sui portatili o sulle configurazioni dove c’è poco spazio a disposizione sullo schermo.

L’app per altro si integra perfettamente con macOS poiché supporta le scorciatoie da tastiera e si inserisce perfettamente nel menu Servizi offrendo una serie di funzionalità che ne fanno un vero e proprio hub per l’organizzazione dei file, come ad esempio la possibilità di creare documenti o cartelle direttamente dalla barra dei menu o di fissare le directory più usate nella barra laterale dei preferiti o in schede separate.

Chi lavora spesso coi testi inoltre può sfruttare l’editor integrato per lavorare agilmente coi formati .txt, .rtf, .rtfd e perfino .md. Ed è anche possibile generare nuovi file a partire dal testo copiato negli appunti grazie all’integrazione con la clipboard.

La flessibilità non manca nemmeno nella visualizzazione, con modalità a icone, lista, colonne o cover flow a seconda delle proprie preferenze.

E come se non bastasse, c’è anche la possibilità di registrare audio, salvare schermate, archiviare email in formato RTF, aggiungere collegamenti web (.webloc), e persino verificare checksum di file in SHA256, SHA1 o MD5.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.13 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente su un massimo di 2 Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 2,99 $ invece che 29,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: