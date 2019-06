Film, serie tv e documentari: le novità di luglio di Amazon Prime Video

Nel mese di luglio 2019 gli utenti Amazon Prime Video troveranno sulla piattaforma di Tv in streaming tanti titoli nuovi e interessanti. Tra questi titoli originali Prime Video che saranno presentati per la prima volta al pubblico sul piccolo schermo in streaming come la serie tv The Boys e All or nothing: the Carolina Panthers, ma anche tanti altri già molto amati dal pubblico e per la prima volta disponibili online per gli utenti Prime, come le serie tv cult Friends e Lost.

The Boys

Una serie sovversiva sui supereroi, The Boys offre una versione divertente e irriverente di quello he potrebbe succedere se i supereroi, famosi come star del cinema, influenti come politici e venerati come dei, abusassero dei loro poteri anziché fare del bene. Basato sul fumetto del New York Times, è stato sviluppato da Eric Kripke (Supernatural). La storia di senza potere contro i potentissimi, The Boys, si potrà vedere dal 26 luglio 2019 su Amazon Prime Video.

I supereroi sono Hughie (Jack Quaid, The Hunger Games), Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek), Mother’s Milk (Laz Alonso, Detroit), Frenchie (Tomer Capon, Hostages), e The Female (Karen Fukuhara, Suicide Squad). Simon Pegg (Mission: Impossible – Fallout) interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e comprendono Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Resurgence), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural).

Nel cast, anche l’attrice nominata per l’Oscar Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas).

All or nothing: The Carolina Panthers

Una nuova stagione della premiata docuserie sportiva di Amazon Prime Video, premiata agli Emmy offre il dietro alle quinte di una delle squadre dell’NFL: la vita di spogliatoio, a bordo campo e fuori dal campo. Questa stagione racconterà di come la squadra dei Carolina Panthers si è preparata per cercare di vincere il campionato nel 2018. Dialoghi sinceri, playlist di allenamento e un quarterback sempre imprevedibile rendono questa serie dedicata ai Panthers entusiasmante da guardare. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 19 luglio 2019.

Nuove serie disponibili da luglio

Tante serie TV tra le più amate dal pubblico arriveranno su Amazon Prime Video nel mese di luglio. Il 1° luglio saranno disponibili le prime 10 stagioni di Friends, le prime sei stagioni di Lost, le prime quattro stagioni di The O.C. Dal 3 luglio si potranno guardare le prime 9 stagioni di Smallville e dal 10 luglio le prime quattro stagioni di Person of Interest.

Film e docu-serie

Nel mese di luglio gli utenti Amazon Prime potranno vedere anche tanti film e docuserie, come Mad Max: Fury Road, Interstellar, Opera senza autore, American Sniper, Overlord, Cattivissimo Me 3, Pacific Rim, La fuitina sbagliata, Atomica Bionda, Mia e il leone bianco ed Euforia.

Luglio sarà anche l’ultima occasione per vedere alcuni dei contenuti ora disponibili su Amazon Prime Video: Marvel’s Agent Carter (disponibile fino al 15 Luglio), The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (disponibile fino al 21 Luglio), Brutti e Cattivi (disponibile fino al 17 Luglio) e Come Dio Comanda (disponibile fino al 3 Luglio).