Airpods Pro in sconto: ora risparmiate 40 euro

Finalmente uno sconto “serio” per gli Airpods Pro : su Amazon costano solo 240,99 euro, 40 euro meno del prezzo Apple che è di 279,90 euro, anche se la disponibilità è fissata al 21 dicembre.

Non staremo qui raccontativi i dettagli di questi auricolari che del resto abbiamo recensito solo qualche giorno fa. In sintesi però dobbiamo dire che si tratta di una versione rinnovata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono altrettanto perfettamente integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore.

Lo sconto è il primo importante che abbiamo individuato su Amazon. Si tratta di un ribasso inusuale e che per giunta arriva mentre gli AirPods 2 su Amazon non sono più disponibili. La differenza di 100 euro tra Airpods 2 e Airpods Pro scontate è pienamente giustificata dalla differenza di funzioni, dalla qualità della riproduzione audio e dell’ergonomia.

Lo sconto, lanciato questa mattina, è stato subito un successo. Al momento in cui scriviamo gli Airpods Pro sono dati come disponibili e acquistabili con disponibilità sabato il 21 dicembre. Non è detto che siano a casa vostra prima di Natale, ma tentar non nuoce. In compenso potrete restituirle fino al 31 gennaio.

Click qui per comprare gli Airpods Pro a 240,99