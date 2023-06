Pixi Evo, il mini cavalletto per fotocamere e smartphone a 33,99€

Chi tra coloro che sono interessati alla fotografia non conosce il Pixi? Stiamo parlano dello storico mini cavalletto del grande brand italiano, molto usato per fotocamere leggere nelle riprese da tavolo e anche per gli smartphone. Di questo iconico accessorio abbiamo presentato alcune settimane fa la seconda e più funzionale versione il Pixi Evo che oggi trovate per la prima volta in tangibile sconto: 33,99 € invece che 49€ (prezzo Manfrotto).

Pixi Evo apparentemente non è molto diverso dal Pixi originale ma in realtà è molto diverso nella sostanza. In particolare si può regolare su diverse altezze, da una minima di 10,5 centimetri a una massima di 20 centimetri.

Oltre a questo è in grado di sopportar un maggior carico. Usato con lenti lunghe e davvero pesanti può andare in difficoltà ma Manfrotto spiega che è compatibili con obiettivi fino a 200 millimetri e per un peso complessivo di 2,5 chilogrammi. La precedente versione reggeva solo fino a 1 KG.

Oltre a questo Pixi Evo, permette di regolare l’inclinazione su due differenti posizioni. Questo grazie alle gambe a due sezioni permette una superiore flessibilità e l’utilizzabilità anche su su superfici irregolari. In pratica si può usare anche su un piano non perfettamente orizzontale ottenendo comnunque foto perfettamente allineate

1 di 5

Questo scenario che è perfetto, ad esempio, per un impiego con un mirrorless si espande anche al mondo smartphone. Basta aggiungere il connettore per smartphone (in versione base o Pro) per avere a disposizione un set per la fotografia anche con con il cellulare.

Per chi vuole usare per la fotografia con un telefono android o iPhone il Pixi Evo, come il modello precedente, diventa un’efficace impugnatura che permette di migliorare la presa dell’attrezzatura durante le riprese a mano libera, risultando quindi altrettanto comodo anche quando non lo si usa come treppiede.

Per il resto rimane una soluzione piuttosto compatta (da chiuso è lungo 20 centimetri) e leggera, con un peso che sfiora i 260 grammi. Anche a livello costruttivo è migliore della versione base, in quanto utilizza una testa a sfera in alluminio anziché in plastica.

Il treppiede da tavolo Manfrotto Pixi Evo costa 49 € ; su Amazon costa intorno ai 40€. Ma oggi lo comprate con uno sconto che lo porta a 33,99€

Click qui per comprare