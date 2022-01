Fire TV di Amazon via cavo con l’adattatore Ethernet

Se avete la possibilità di collegare la Fire TV di Amazon ad internet tramite porta Ethernet, allora non fatevela sfuggire, anche perché vi basta acquistare l’adattatore di Amazon. Con 14,99 euro vi regalate infatti questa possibilità che migliora l’utilizzo della piattaforma sotto diversi aspetti.

Innanzitutto infatti risolve il problema di chi, magari per l’eccessiva lontanza dal router, si ritrovava a doverla usare sopportando un segnale WiFi debole e quindi con una rete piuttosto lenta. Questo per un dispositivo che vive di streaming significa ritrovarsi con i filmati che si possono interrompere più volte e in qualsiasi momento, con la classica rotella del buffering che gira all’infinito.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che in questo modo non bisogna gestire le priorità dei dispositivi WiFi collegati: passando per l’Ethernet infatti internet rimane sempre disponibile e senza pesare sul segnale degli altri dispositivi, come smartphone e tablet, che invece risulterebbero più scomodi da usare con un cavo collegato alla rete.

In alcuni casi poi si potrebbe avere una presa Ethernet vicina al televisore, mentre il router si trova da tutt’altra parte: in questi casi un adattatore come questo è la soluzione migliore perché permette di aggirare il primo problema citato, che è quello del segnale WiFi debole sulle lunghe distanze.

Inoltre, chi è solito spegnere il WiFi quando non viene utilizzato – magari anche per dare delle “regole” in casa offrendo la navigazione solo in determinate fasce orarie – collegando la Fire TV ad internet via cavo può comunque continuare ad utilizzare il televisore e i servizi accessibili anche quando il WiFi viene disattivato alla fonte.

Per finire poi è indubbio che la connessione cablata rispetto a quella senza fili risulta più stabile e veloce in ogni condizione, e per un dispositivo che come dicevamo lavora principalmente coi contenuti in streaming, massimizzare questo aspetto è senz’altro una priorità.

Chi decide di acquistarlo non deve neanche porsi il problema del funzionamento, perché installazione e configurazione sono persino più semplici dell’associamento wireless: basta infatti collegare un capo del cavo Ethernet alla presa RJ45 del router e l’altra estremità alla RJ45 dell’adattatore, che poi va collegato alla Fire TV tramite il cavetto saldato. All’altra presa microUSB presente al fianco della porta Ethernet va invece collegato il cavetto dell’alimentatore. Per i più tecnici – si legge tra i commenti di chi l’ha acquistata – volendo c’è anche la possibilità di passare dalla modalità DHCP (attiva di default) ad un IP fisso attraverso le impostazioni di rete ad hoc.

Il prezzo come dicevamo è di 14,99 euro e si compra direttamente su Amazon, ovviamente. La versione attualmente disponibile è compatibile con Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick di 2a e 3a generazione, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, Fire TV di 3ª generazione e Fire TV Basic Edition.