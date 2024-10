Bug Windows 11 ruba 9 GB di spazio e se li tiene

Pubblicità

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 2024 di Windows 11, integrando nuove funzionalità e migliorie, ma a quanto pare questo update forse presenta anche un bug che “ruba” 8,63 GB di spazio sull’unità di archiviazione.

Dopo il passaggio a Windows 11 2024 Update, il PC mostra 8,63GB di spazio occupato dagli aggiornamenti che è impossibile rimuovere. Andando su Sistema > Archiviazione > File temporanei, nella sezione “Pulizia di Windows Update” si vedono 8,63GB occupati da aggiornamenti già installati.

Non è chiaro se si tratti di un bug oppure no: il sito Windows Central ipotizza che sia una caratteristica voluta, al fine di far funzionare i Checkpoint Cumulative Updates (CCU), nuova modalità di distribuzione degli update, introdotta con Windows 11 24H2 e Server 2025 che prevede la distribuzione di pacchetti “checkpoint” anziché dell’intero aggiornamento a partire dalla versione RTM.

L’idea è di ridurre lee dimensioni dei vari update riducendo i tempi morti. I file in questione potrebbero essere fondamentali per il corretto funzionamento del nuovo meccanismo degli update cumulativi.

Se il GB trattenuti sono causati da un bug è probabile che Microsoft lo correggerà con i prossimi aggiornamenti di Windows. Al momento non ci sono problemi a convivere con lo spazio occupato se non per qualche utente che dispone di PC con unità SSD di piccolo “taglio”.

La multinazionale di Windows, maggior finanziatore di OpenAI, è in prima linea per portare le nuove funzioni di Intelligenza Artificiale ovunque possibile: l’assistente Copilot vi scrive e risponde in chat su WhatsApp ed è già diventato collaboratore e anche un po’ amico.

Ma sopratutto a inizio ottobre sia Microsoft che OpenAI hanno annunciato investimenti miliardari per data center, startup e formazione per AI in Italia. Le notizie che parlano di Microsoft da questa pagina, invece tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.