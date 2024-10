Football Manager 25, SEGA posticipa il gestionale di calcio

Pubblicità

Nemmeno il tempo di saltare sulla poltrona per l’annuncio del rilascio, che arriva la mazzata: a soli dieci giorni dall’annuncio della data di uscita di Football Manager 25, prevista per fine novembre, Sports Interactive ha comunicato che il lancio del gioco sarà posticipato di diversi mesi.

Lo sviluppatore e Sega, che si occupa della distribuzione del titolo, avevano inizialmente deciso di rimandare la pubblicazione di qualche settimana per garantire “la migliore esperienza possibile per questo primo capitolo di una nuova era di Football Manager”. Tuttavia, il team ha adesso dichiarato di avere bisogno di più tempo per assicurarsi che la qualità e l’esperienza di gioco rispettino sia le aspettative dei giocatori che gli standard interni.

Adesso, il rilascio di Football Manager 25 è atteoa per marzo prossimo. Il team ha sottolineato che Football Manager 25 rappresenta il più grande avanzamento tecnico e visivo della serie, grazie anche al passaggio al motore grafico Unity. Per questo motivo, probabilmente, non si vuole compromettere il lancio con bug e problematiche iniziali.

Un capitolo così cruciale nella storia di Football Manager non ha certo bisogno si essere pubblicato frettolosamente a novembre. Questa è, dunque, la motivazione che ha spinto Sports Interactive a ritardare il lancio.

La pillola, però, potrebbe essere meno amara da digerire se si pensa che una prima anteprima del gameplay arriverà a gennaio, con un periodo di accesso anticipato per i giocatori su PC e anche Mac. Con il rinvio di Football Manager 25 a marzo viene meno la solita cadenza di rilascio annuale dei capitoli della serie. Questo ritardo potrebbe segnare il ritardo anche delle edizioni future, che dunque potrebbero uscire sempre a ridosso del finale di stagione.

In risposta all’annuncio di Sports Interactive, alcuni giocatori hanno chiesto almeno un aggiornamento del database di Football Manager 2024, per riflettere i cambiamenti della stagione in corso. Alcuni suggeriscono addirittura di abbandonare la pubblicazione di FM25 e di concentrarsi su Football Manager 26, aggiornando invece l’attuale versione.

Rimane a questo punto da capire anche che succederà alle altre versioni. Oltre che per Mac e PC Windows, Football Manager 25 è atteso anche per Xbox e PS5 e su dispositivi mobile in esclusiva tramite Netflix. Inoltre, per gli utenti di Nintendo Switch il titolo era atteso per il 3 dicembre prossimo. Certamente la data slitterà.

