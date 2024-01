Firefox 122 su Mac gestisce le passkey del portachiavi iCloud

Mozilla ha rilasciato Firefox 122, aggiornamento della versione desktop del noto browser. Tra le novità di questa release la possibilità di visualizzare anteprime quando si eseguono richieste partendo dalla barra degli indirizzi URL, con suggerimenti da cronologia, segnalibri, scorciatoie, schede aperte e motori di ricerca.

La funzione di traduzione aumatica (arrivata con Firefox 118) vanta migliorie e Mozilla riferisce di “stabilità” (la pagina web non scompare dopo la traduzione e i widget interattivi continuano a funzionare) e una migliore qualità generale nelle traduzioni.

Firefox ora supporta le passkey memorizzate nel Portachiavi iCloud, un modo per accedere all’account di un sito web senza dover creare e ricordare una password (invece di una password, la passkey permette di sfruttare Touch ID o Face ID per l’autenticazione).

Questa funzionalità è stata integrata in Chrome per macOS a ottobre dello scorso anno e ora funziona anche nella maggior parte degli altri browser basati su Chromium.

Gli utenti Linux che sfruttano le distribuiomni Ubuntu, Debian e Mint possono installare il browser tramite un nuovo pacchetto .deb ufficiale. Su Android, Firefox ora può essere sfruttato come lettore PDF predefinito.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Migliora la compatibilità del browser web per quanto riguarda la suddivisione delle righe, allineandosi alla regola di suddivisione delle linee dello Standard Unicode. È stato inoltre aggiunto il supporto per la selezione di parole per gli utenti che parlano cinese, giapponese, birmano, lao, khmer e thai.

Firefox 122 abilita gli script per memorizzare i dati cacheAPI in modalità di navigazione privata, in questo modo viene migliorata l’esperienza utente che risulta più uniformata tra la modalità di navigazione standard e quella privata.

