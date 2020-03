Fitbit monitora la salute cardiaca con FibriCheck

Sugli smartwatch Fitbit c’è una nuova applicazione per lo screening e il monitoraggio della salute cardiaca: si chiama FibriCheck e si può installare sui dispositivi dotati del Fitbit OS commercializzati in Italia, Francia, Germania e Spagna.

Cos’è FibriCheck

Disponibile dal 2016, l’app per smartphone FibriCheck consente agli utenti di misurare il ritmo cardiaco attraverso la fotocamera del telefono. Per convalidare e supportare l’applicazione del marchio CE sull’app FibriCheck per smartwatch Fitbit, è stato condotto un trial clinico: lo studio ha confrontato le prestazioni di FibriCheck sugli smartwatch Fitbit con l’elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni e con le più moderne tecnologie di elettrocardiogrammi indossabili a singola derivazione.

Perché la presenza dell’app sugli smartwatch Fitbit è interessante

I risultati hanno dimostrato che l’algoritmo FibriCheck sugli smartwatch Fitbit era altamente preciso nella rilevazione della fibrillazione atriale – una patologia del battito cardiaco spesso difficile da rilevare o diagnosticare a causa della sua irregolarità che è anche una delle principali cause di ictus, la cui incidenza in Europa aumenterà ad oltre 800.000 casi entro il 2035, secondo le previsioni – se messo a confronto con l’elettrocardiogramma.

Grazie a questa partnership tra Fitbit e FibriCheck, l’aspettativa è che ancora più utenti in tutta Europa potranno accedere ad una tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco affidabile e veritiera.

Come funziona FibriCheck sugli smartwatch Fitbit

L’app FibriCheck come dicevamo funziona su Fitbit OS e utilizza i sensori di Fitbit per la fotopletismografia, una tecnologia basata sulla luce che traccia la velocità del flusso sanguigno, per rilevare le misurazioni del ritmo cardiaco direttamente dal polso.

Una lettura FibriCheck può essere completata in 60 secondi: al termine, viene inviato un feedback istantaneo e codificato a colori direttamente sullo schermo dello smartwatch; il verde indica che non sono state rilevate irregolarità, mentre il rosso consiglia agli utenti di rivolgersi a un medico. Sull’app per smartphone FibriCheck, è inoltre disponibile un report dettagliato che può essere condiviso facilmente con i professionisti del settore medico.

La valutazione delle misurazioni può essere visualizzata sullo schermo dello smartwatch e condivisa facilmente con i professionisti del settore medico tramite l’interfaccia web di FibriCheck per aiutare la diagnosi della fibrillazione atriale.

Disponibilità

FibriCheck sarà disponibile sui dispositivi Fitbit Versa, Fitbit Versa Lite Edition, Fitbit Versa 2 e Fitbit Ionic, e sarà accessibile attraverso la Galleria app di Fitbit sullo smartphone. FibriCheck ha un modello di abbonamento a partire da 3,99 euro al mese ed è disponibile una prova gratuita di un giorno.