iPhone 11 Pro Max contro Galaxy S20 Ultra nel test di caduta

Dopo il test di velocità arriva anche quello di resistenza. iPhone 11 Pro Max e Galaxy S20 vengono messi a confronto nel drop test. Ecco il terminale più resistente tra i due top di gamma.

Il video che segue mostra diverse prove di resistenza tra i due terminali; Galaxy S20 Ultra, ricordiamo, monta un display da 6,9 pollici, più grande rispetto all’iPhone 11 Pro Max da 6,5 pollici.

Anche se il Galaxy S20 Ultra è leggermente più grande di 6,9, ha un peso inferiore circa 6 grammi: 220 g rispetto ai 226 g del Pro Max. Il dato potrebbe sembrare di poco conto, ma magari avrà aiutato in qualche caduta.

Al debutto dell’iPhone 11, Apple affermava che il terminale presentava “il vetro più resistente visto su uno smartphone”. In ogni caso, Apple non non condivide in modo specifico chi produce il suo vetro e, sebbene sia possibile che si tratti del Gorilla Glass di Corning, non lo si sa con certezza.

Samsung, dal canto suo, promuove il fatto che il Galaxy S20 utilizza il Gorilla Glass 6, sia sulla parte anteriore, che in quella posteriore. Il video mostra come, in effetti, alla prima caduta Galaxy S20 resista molto meglio, sia per quanto concerne la resistenza del vetro anteriore, che di quello posteriore. Al primo turno iPhone vince, invece, sulla caduta nell’angolo.

Sebbene inizialmente il dispositivo Android possa risultare certamente vincente, nel round finale con 10 cadute consecutive, l’iPhone risulta il vincitore. Lo smartphone di Apple va, infatti, in frantumi, ma continuava a funzionare, mentre l’S20 Ultra, anch’esso frantumato, risultava pressoché inutilizzabile.

PhoneBuff, che ha realizzato il video, ha comunque confermato la vittoria di S20, con un punteggio totale di 37/40, rispetto a 35/40 dell’iPhone 11 Pro Max.