Fitbit presenta Versa 2 in italia, è l’ora di Alexa

Dopo l’annuncio di fine estate, è arrivato finalmente in Italia Fitbit Versa 2, l’ultima versione del famoso e fortunato smartwatch della casa americana, con importanti novità fuori e dentro il cofano.

Un bel vedere non fu mai scritto

Il nuovo Versa appare del tutto simile al precedente modello, se non in alcuni dettagli come la mancanza di due pulsanti laterali.

Sono però le novità la cosa più importante: il display AMOLED promette colori più brillanti e la possibilità di avere un display always on opzionale.

Rimangono le caratteristiche che hanno fatto del Versa il modello di smartwatch di Fitbit: rilevazione del battito cardiaco 24/7 con sistema Purepulse, la disponibilità di colori per cassa e cinturini, con accessori compatibili con la prima versione, Fitbit Pay (sul quale abbiamo fatto un approfondimento) e una batteria capace di far vivere l’orologio per quasi una settimana.

Alexa che ore sono?

Una delle novità più interessanti è la compatibilità con Alexa, un servizio sempre più presente negli accessori smart, che accetta comandi vocali rispondendo, qualora serva, in forma testuale.

In merito a questo, è stata introdotta anche la compatibilità con Spotify, che affianca Deezer già presente, per il controllo e la riproduzione della musica in cuffia, anche se il Versa permette di ospitare comunque brani al suo interno.

Chi dorme non piglia pesci, ma riposa meglio

Una attenzione particolare è stata posta sulla rilevazione del sonno, da sempre uno dei cavalli di battaglia di Fitbit, che grazie proprio alla grande capacità della batteria può monitorare in modo completo.

Sulla questione è intervenuta dottoressa Carolina Lombardi, che ha illustrato l’importanza del sonno sia fondamentale nel bioritmo giornaliero, illustrando alcuni parallelismi con la vita animale e il benessere generale.

Fitbit ha introdotto prima di tutti il monitoraggio del sonno sui dispositivi indossabili più di 10 anni fa, rendendo ampiamente accessibili dal polso le informazioni sul sonno, precedentemente disponibili solo a medici professionisti.

In dieci anni di attività sono state monitorate più di 10,5 miliardi di notti e anche grazie a questa esperienza Fitbit ha migliorato sensibilmente i risultati grazie alla nuova modalità a punteggio disponibile nell’App da qualche settimana.

Con l’occasione, Fitbit ha annunciato anche la disponibilità della nuova Fitbit Aria Air, la bilancia connessa che si interfaccia allo stesso network di Fitbit integrando automaticamente i dati del peso e intrecciandoli in modo intelligente con quelli dell’attività fisica. La bilancia sarà disponibile al prezzo di 129,99 Euro nei colori nero e bianco in tempo per Natale.

Disponibilità

Fitbit Versa 2 è già disponibile attraverso il sito ufficiale Fitbit in cinque colorazioni per l’edizione normale a 199,99 Euro e in due per quella Special Edition a 229,99 Euro (con cinturino in tessuto).

Fitbit Versa 2 è disponibile anche su Amazon.it con set esclusivi (oltre a tutta la dotazione normale).