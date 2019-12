Flynova UFO, il divertente gadget metà spinner e metà frisbee, costa solo 17,90 €

Il natale si avvicina e se si pensa che droni e spinner sono stati i regali più gettonati negli anni passati, quest’anno Flynova UFO potrebbe diventare virale. Si tratta di una sorta di drone, a metà tra uno spinner e un frisbee, da lanciarsi tra amici, o anche da passarsi tra una mano all’altra mentre è in volo.

Online è attualmente in promozione, a 17,90 euro, oppure nel bundle da 49,90 euro per tre Flynova. Clicca qui per acquistarlo. Ecco qui di seguito il video che spiega il funzionamento di questo accessorio.

Protagonista di un campagna di crowdfunding di enorme successo (sono stati raccolti quasi 500 mila euro), il gadget è realizzato in materiale di alta qualità, di lunga durata, per essere assolutamente sicuro, è facile da utilizzare. Tutto ciò che si dovrà fare è ruotarlo e lanciarlo. Ci sono diverse velocità tra cui scegliere e diversi angoli di lancio che consentono percorsi di volo precisi, potendo sbizzarrirsi in manovre ad alta velocità.

Attivando il pulsante power, sarà sufficiente tenere premuto l’asse centrale e girare la ruota per avviare FlyNova. Facile e sicuro da usare, lo si può lanciare agli amici o lanciarlo a se stessi, usandolo anche come anti stress.

Flynova UFO, dopo il lancio, viaggerà così da utilizzarlo anche al buio, progettato per giocare sia all’interno che all’esterno. Al suo interno una batteria da 100mAh, con un tempo di ricarica di circa 15 minuti. Il prodotto pesa appena 70 grammi, che misura circa 110 x 100 x 55 mm.

Flynova UFO costa 17,90 euro e si acquista a questo indirizzo. Il bundle da 3 pezzi costa 49,90 euro.