Xiaomi Mi Mix 4 è l’Android delle meraviglie

Pochi giorni dopo che Oppo ha presentato la sua ultima soluzione per la fotocamera sotto lo schermo, Xiaomi sta ora lanciando il suo nuovo smartphone di punta con una funzionalità simile, se non la stessa: Mi Mix 4 è lo smartphone unibody in ceramica più sottile mai prodotto dall’azienda cinese, con uno schermo da 6,67 pollici, risoluzione da 2.400 x 1.080 pixel, che nasconde una fotocamera selfie da 20 megapixel.

La camera è totalmente invisibile, perché nell’area in cui viene ospitato il sensore lo schermo ha la stessa densità di 400 ppi che si trova nel resto del pannello, anche se con pixel più piccoli e circuiti trasparenti grazie ai progressi fatti nella produzione AMOLED.

Al di là della nuova soluzione della camera, lo schermo è per il resto molto simile a quello che offrono molte altre ammiraglie Android più recenti. A partire dal supporto colore a 10 bit, gamma P3, Dolby Vision, HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di campionamento del tocco di 480Hz. Inoltre, il display è protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus. Come molti telefoni Xiaomi recenti, Mi Mix 4 fornisce un suono stereo sintonizzato da Harman/Kardon.

Mi Mix 4 è anche il primo smartphone dotato dell’ultimo processore Snapdragon 888+ 5G di Qualcomm, che porta la velocità di clock fino a 3GHz mentre viene raffreddato da diversi strati di grafene e grafite. Le opzioni di RAM LPDDR5 vanno da 8 a 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione UFS 3.1 va da 128 GB a 512 GB.

Proprio come la serie iPhone 12, anche Mi Mix 4 racchiude UWB (banda ultra larga), ma invece di tracciare i tag, Xiaomi lo usa per una funzione chiamata “Point to Connect”. Basta puntare Mi Mix 4 su un dispositivo intelligente Xiaomi compatibile come una TV, un altoparlante smart o un condizionatore e l’app pertinente verrà visualizzata.

Le specifiche delle fotocamere posteriori sono impressionanti sulla carta, come rileva Engadget. C’è una fotocamera principale da 108 megapixel (sensore HMX con stabilizzazione ottica), una fotocamera con zoom ottico 5x da 8 megapixel (con stabilizzazione ottica) e una fotocamera ultra-wide a 120 gradi da 13 megapixel.

Ancora, Mi Mix 4 ospita una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 120W, che passa da zero al 100% in 21 minuti per impostazione predefinita o in soli 15 minuti se si abilita la “Modalità boost”. C’è anche la ricarica wireless da 50W, che normalmente richiede 45 minuti per una ricarica completa o solo 28 minuti in “Modalità boost”.

Xiaomi Mi Mix 4 sarà disponibile in Cina a partire dal 16 agosto, con colori che includono bianco, nero e una nuova opzione grigia. I prezzi partono da 4.999 yuan, circa 770 dollari per il modello da 8 GB di RAM + 128 GB, e 970 dollari al cambio per l’opzione di archiviazione da 12 GB di RAM + 512 GB.

