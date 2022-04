The White Darkness è una nuova serie di Apple TV+ tra natura e avventura

Apple ha annunciato una nuova serie in arrivo su Apple TV+. Si chiama “The White Darkness” e il protagonista, Tom Hiddleston (“The Essex Serpent”, “Loki”) è anche produttore esecutivo. La serie è basata sull’opera di saggistica di David Grann con lo stesso titolo.

La nuova co-produzione di Apple Studios e UCP è sviluppata da Soo Hugh (“Pachinko,” “The Terror”) che è anche co-showrunner e produttore esecutivo. Mark Heyman (“Black Swan”, “Strange Angel”), è co-showrunner e produttore esecutivo insieme ad Hugh, e Theresa Kang-Lowe (“Pachinko”) sarà la produttrice esecutiva per la sua Blue Marble Pictures, attualmente in trattativa con Apple TV+.

Apple riferisce che “The White Darkness” trae ispirazione a storia di vita reale di Henry Worsley, padre e marito devoto, ex soldato, uomo con profondo senso dell’onore e del sacrificio, ma anche profondamente ossessionato dall’avventura, tratto che si manifesta in un viaggio epico attraversando a piedi l’Antartide. Hiddleston interpreta Worsley, e la serie è indicata come una affascinante storia di coraggio, amore e famiglia e i confini estremi della capacità umane.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.