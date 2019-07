Forte sconto Amazon su MacBook Air: ribasso fino al 22%

Su Amazon i MacBook Air sono in sconto fino a 22%. Stiamo parlando della macchina di precedente generazione da 128 e 256 GB (che però differiscono dall’attuale unicamente per lo schermo True Tone) offerte ad un prezzo di partenza di 996 euro, grazie ad uno sconto nel carrello

Il MacBook Air non ha più bisogno di presentazione. È stato completamente rinnovato lo scorso anno dandogli uno schermo Retina, un differente design, porte Thunderbolt e nuovi processori.

Spettacolare display Retina da 13,3″

Touch ID

Processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione

Intel UHD Graphics 617

Archiviazione SSD veloce

8GB di memoria

Altoparlanti con un suono stereo più ampio

Due porte Thunderbolt 3 (USB‐C)

Fino a 12 ore di autonomia

Tastiera Apple di ultima generazione

Era stato lanciato nella versione da 128 Gb a 1379 euro oppure nella versione da 256 Gb a 1689 euro, un prezzo che era considerato piuttosto elevato. Ora con il rinnovo Apple ha mitigato il listino. L’offerta Amazon rappresenterebbe un ribasso tra il 22 e il 27% rispetto al prezzo originale ma è molto conveniente anche se si confronta anche rispetto al prezzo attuale che è di 1279 oppure 1529 euro: si tratta del 22% o del 16% di sconto. A fronte di questo risparmio perderete solo lo schermo True Tone (la funzione che adatta la temperatura della luce dello schermo a quella ambiente) e qualche piccolo vantaggio per quanto riguarda la durata della batteria. In compenso avrete anche qualche vantaggio. L’SSD ad esempio è più veloce nel modello scontato da Amazon rispetto a quello nuovo (che pure è in vendita su Amazon).

Trattandosi di uno sconto nel carrello di 52,45% oppure di 67,45 euro, il consiglio è di procedere il più velocemente possibile per un eventuale acquisto.

