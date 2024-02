FRITZ!OS 7.80 per i Router AVM per fibra rende più facile la configurazione

– AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 7.80, l’aggiornamento gratuito con nuove funzionalità e miglioramenti per quattro modelli FRITZ!Box: FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX.

Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione del FRITZ!OS su altri prodotti della linea FRITZ!. FRITZ!OS è disponibile in automatico o attraverso un semplice clic all’interno dell’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Il FRITZ!Box 5590 Fiber e il FRITZ!Box 5530 Fiber hanno ora una nuova schermata che informa l’utente sullo stato e sulla qualità della connessione. Con il FRITZ!Box 7590 AX e il FRITZ!Box è ancora più facile gestire la connessione in fibra ottica grazie alla configurazione guidata.

Configurazione iniziale tramite MyFRITZ!App

Grazie a FRITZ!OS 7.80, i quattro modelli FRITZ!Box sono dotati dell’assistente per la configurazione iniziale di MyFRITZ!App, disponibile a breve per iOS e Android. Questa procedura guidata permette di configurare un nuovo FRITZ!Box su una connessione in fibra ottica o su una connessione DSL direttamente con lo smartphone o il tablet.

Nuove funzionalità per la fibra Vista Panoramica innovativa della fibra ottica sull’interfaccia utente: gli utenti possono richiamare tutte le informazioni importanti sulla connessione, la velocità, il tipo e la qualità della connessione e possono persino visualizzare il loro sviluppo nel tempo. La nuova panoramica offre agli utenti e anche ai fornitori di rete trasparenza dei dati per connessioni Internet stabili e veloci.

Informazioni dettagliate per la connettività in fibra sono ora disponibili tramite push-mail

Con ogni aggiornamento del sistema operativo, AVM aggiorna anche le sue funzioni di sicurezza. Pertanto si consiglia di eseguire l’aggiornamento per tutti i dispositivi. Di seguito trovate un elenco completo e le descrizioni delle nuove funzioni dell’ultimo sistema operativo FRITZ!, insieme a un elenco di ulteriori miglioramenti della versione più recente.

Le altre nuove funzioni e i miglioramenti di FRITZ! OS 07.80

DSL: Panoramica DSL rielaborata migliorata per FRITZ!

per FRITZ! Miglioramento del problema di interoperabilità ADSL2 in seguito a interruzioni della connessione per alcuni siti remoti

del problema di interoperabilità ADSL2 in seguito a interruzioni della connessione per alcuni siti remoti Valori predefiniti a monte e a valle migliorati per la connessione Internet su un modem esterno Internet: NUOVA configurazione semplificata per la connessione a un modem in fibra ottica (ONT)

configurazione semplificata per la connessione a un modem in fibra ottica (ONT) NUOVO La velocità della connessione Ethernet tra LAN 1/WAN e il dispositivo a monte (ad esempio, il modem in fibra ottica) viene visualizzata nella pagina di panoramica

La velocità della connessione Ethernet tra LAN 1/WAN e il dispositivo a monte (ad esempio, il modem in fibra ottica) viene visualizzata nella pagina di panoramica Migliorata l’interoperabilità con vari siti remoti in fibra ottica Risolto il problema con la convalida DNSSEC nel sistema operativo FRITZ!

il problema con la convalida DNSSEC nel sistema operativo FRITZ! Risolto Quando una connessione Internet veniva ristabilita, occasionalmente un prefisso IPv6 obsoleto non veniva eliminato su un router a valle

Quando una connessione Internet veniva ristabilita, occasionalmente un prefisso IPv6 obsoleto non veniva eliminato su un router a valle Miglioramento Maggiore precisione della determinazione del tempo (NTP)

Maggiore precisione della determinazione del tempo (NTP) Opzione migliorata per posticipare la cancellazione automatica della connessione da parte del fornitore estesa aggiungendo un periodo che può essere selezionato per “altra fornitura” Wi-Fi: Risolti i problemi di connessione con Nuki Smart Lock

i problemi di connessione con Migliorate le situazioni problematiche durante il funzionamento delle cuffie VR Meta Quest 2/3

le situazioni problematiche durante il funzionamento delle cuffie Prestazioni Wi-Fi ottimizzate Telefonia: Risolto Durante una chiamata parallela attiva, dopo un breve periodo la chiamata è stata segnalata solo alla destinazione della chiamata

Durante una chiamata parallela attiva, dopo un breve periodo la chiamata è stata segnalata solo alla destinazione della chiamata Risolta la cessazione delle chiamate in uscita a determinati siti mobili dopo due minuti

la cessazione delle chiamate in uscita a determinati siti mobili dopo due minuti Telefonia più stabile Sistema: Corretta la procedura guidata “Configurare la connessione Internet” veniva visualizzata anche se il dispositivo era già stato configurato dal provider

procedura guidata “Configurare la connessione Internet” veniva visualizzata anche se il dispositivo era già stato configurato dal provider Risolto il fallimento del passaggio da un FRITZ! Cavo Box per un FRITZ! Box Fiber quando si utilizza la procedura guidata

il fallimento del passaggio da un FRITZ! Cavo Box per un FRITZ! Box Fiber quando si utilizza la procedura guidata Tempi di caricamento migliorati dell’ Interfaccia utente FRITZ!Box per l’accesso a Internet tramite LAN 1/WAN

dell’ Interfaccia utente FRITZ!Box per l’accesso a Internet tramite LAN 1/WAN Stabilità migliorata

Come passare al nuovo FRITZ!OS

L’aggiornamento a FRITZ!OS 7.80 è disponibile nell’interfaccia utente del FRITZ!Box (Sistema > Aggiornamento > Cercare nuovo FRITZ!OS) oppure attraverso la funzione di aggiornamento automatico.

Per ulteriori informazioni sui prodotti AVM vi invitiamo a consultare questa pagina del nostro sito.