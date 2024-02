iRig Stream Mic USB, nuovo microfono cardioide per Mac e PC

L’italiana IK Multimedia ha trovato una soluzione più abbordabile alla combinazione che fino ad oggi si poteva ottenere acquistando iRig Stream Mic Pro (ve ne avevamo parlato qui) e un’interfaccia audio stereo. Si chiama iRig Stream Mic USB, un nuovo microfono con cui l’azienda si pone l’obiettivo di semplificare la condivisione di musica e voce.

Si tratta di un microfono a condensatore con valvola cardioide, quindi uno di quelli che permettono di concentrare meglio l’acquisizione audio della voce che si trova di fronte, ignorando tutto il resto (rumori compresi).

La scheda tecnica parla di suono nitido e dettagliato, e di segnale audio a 16 bit e 48 kHz di facile gestione sia per quanto riguarda la regolazione del gain che per l’attivazione del filtro high-pass.

Oltre a quel che cattura il microfono, questo sistema mette a disposizione la funzione di Loopback per mixare l’audio in ingresso dal computer mentre si registra o si invia l’audio in streaming, facilitando così l’aggiunta di un’altra traccia audio nella creazione di basi musicali, sigle o altre produzioni destinate allo streaming su app come Instagram e TikTok.

I livelli si controllano visivamente tramite gli indicatori LED integrati nel microfono, senza così essere vincolati dall’utilizzo di un paio di cuffie per il monitoraggio audio. Per altro ogni ingresso ha il proprio controllo del volume, così regolarli è ancora più immediato.

Trattandosi di un microfono USB non ha bisogno di un’alimentazione esterna, che riceve invece appunto dalla presa del computer. Questo tipo di connessione è altrettanto utile perché lo rende utilizzabile fin da subito, senza bisogno di installare driver; e con un adattatore USB-C, si può usare anche con iPad e coi portatili di ultima generazione.

Software

Lato software l’acquisto comprende anche due app per metterlo subito in funzione, anche per chi non è un professionista che dispone già delle sue piattaforme: iRig Recorder 3 LE (per iPhone, iPad e Android) per la registrazione audio e video; MixBox CS per iPad e MixBox SE per Mac e PC, una suite di produzione audio abbastanza completa.

Disponibilità e prezzo

iRig Stream Mic USB è già in vendita sul sito ufficiale e costa 99,99 €. È già elencato anche su Amazon. Per avere un termine di paragone ricordiamo che iRig Stream Mic Pro, lanciato a gennaio dell’anno scorso, costa 169,99 €.