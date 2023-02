Frullatore elettrico TINTONLIFE con borraccia a 33 €

Non c’è niente di meglio che un frullato fatto di frutta fresca, specie se si acquista quella a chilometro zero prodotta localmente dal contadino di fiducia. Per prepararne di gustosi in poco tempo potete affidarvi al frullatore elettrico TINTONLIFE che al momento viene proposto in sconto a meno della metà del prezzo di listino.

Questo elettrodomestico vi mette tra le mani tutto l’occorrente – ingredienti a parte – per preparare un frullato di qualità in pochi minuti, con tanto di borraccia per portarselo a scuola, a lavoro, in palestra o dove preferite.

La frutta (precedentemente sbucciata e pulita) va inserita nel serbatoio, che è trasparente e permette quindi di tenere d’occhio tutto il processo senza doverlo interrompere. Il tempo di frullaggio varia in base alla quantità di ingredienti inseriti e alla loro tipologia (per dire: la banana, che è più morbida delle noci, impiega molto meno tempo per essere ridotta ad una poltiglia).

Il serbatoio ha la capacità di accogliere fino a 600 ml di preparato, che equivale all’incirca a due tazze abbondanti di frullato. Il motore è da 300 Watt e viene alimentato dalla classica 220 V di casa, collegando la spina EU alla presa di corrente, e le lame viaggiano alla velocità di circa 13.500 r/m.

Infine è del tutto particolare il design della macchina, che ha un aspetto prettamente retrò e quindi si può facilmente accostare sia a cucine dal look classico, sia ad ambienti dalla mobilia moderna e minimalista.

La promozione

Il frullatore elettrico TINTONLIFE normalmente costa 73,66 € ma se decidete di approfittare dell’offerta attualmente in corso allora sappiate che potete risparmiare il 55% pagandolo soltanto 33,05 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.