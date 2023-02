Perde portafogli su un aereo, la compagnia non sa dov’è ma Airtag sì

La compagnia aerea gli dice che il suo portafogli è perduto per sempre, Airtag lo trova. È questa la disavventura a lieto fine di John Lewis un passeggero di American Airlines che ha avuto, come capita non infrequentemente, la sventura di perdere un effetto personale a bordo di un aereo.

La vicenda ha preso le mosse all’aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida quando Lewis si è accordo, mentre affittava l’auto, di essersi dimenticato il suo borsellino a bordo dell’aereo da cui era appena sceso. Immediata la telefonata alla compagnia aerea, American Airlines appunto, che ha promesso un intervento immediato. Poco dopo il servizio clienti ha risposto affermando che, purtroppo, il portafogli non era stato reperito dagli addetti alla pulizia che avevano “accuratamente ripulito” la cabina e che il velivolo era ripartito.

@AmericanAir come on now… help your boy out. I only fly with you and you treat me like you don’t even know me 🤷🏾‍♂️. Like I said, I know it’s not your fault that I left the wallet ( even though that flight was delayed over an hour so I was in a rush to sprint through the airport) pic.twitter.com/IV1jnrRkXG

— Bad Ass Vegan (@BADASSVEGAN) January 29, 2023