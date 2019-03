Gadget del giorno: con Eve Aqua irrigate il giardino con HomeKit e Siri

Homekit sta cominciato a prendere piede e tra i gadget di maggior interesse nel settore, quello dei dispositivi controllati dall’ecosistema Apple, c’è anche Eve Aqua. Di questo dispositivo, ora in vendita su Amazon, abbiamo parlato già nel 2017, durante il CES di Las Vegas quando me abbiamo illustrato le funzioni: si tratta di un accessorio per il giardino che si collega alla vostra rete idrica e consente di controllare l’irrigazione.

Il funzionamento di Eve Aqua è semplicissimo. Si gestisce via Bluetooth ed è alimentato da batteria (sono necessarire due pile AA incluse). La compatibilità con il mondo Apple significa che è oltre ad aprirla e chiuderla usando l’apposita app Home di Apple, è possibile anche utilizzarla attraverso Siri. Ovviamente non manca i timer integrato ed è anche possibile impostare la durata della operazione prima di chiudere il rubinetto.

Si possono configurare automazioni con HomeKit così da avviare gli irrigatori a cadenze prestabilite e grazie all’app Eve è possibile visualizzare informazioni aggiuntive sulla periferica comprese le statistiche sulla quantità di acqua utilizzata, in modo da poter ottenere un’approssimazione sui consumi.

Il timer di spegnimento aiuta a prevenire inondazioni e sprechi di acqua in generale, con possibilità di impostare il range temporale di apertura e chiusura direttamente dall’app Home di Apple. Ciò che è importante da notare qui è che il timer è controllato dalla stessa unità; anche se tutti i dispositivi iOS e gli hub HomeKit dovessero andare offline per qualche motivo, il timer sarà comunque in grado di lavorare, e chiudere la valvola.

Costa 99,95€ su Amazon.