Galaxy Fold atteso il 6 settembre con tempismo (quasi) perfetto

Per il momento Samsung non ha ancora annunciato nulla ufficialmente, ma secondo fonti attendibili Galaxy Fold arriverà il 6 settembre. Tenendo presente che il primo pieghevole è già stato presentato, poi indicato in arrivo nei preordini, poi posticipato per i problemi riscontrati nelle prime unità di test e recensioni, la nuova anticipazione di Galaxy Fold per il 6 settembre sembra puntare non tanto a una ulteriore presentazione della versione leggermente rivista e modificata, quanto piuttosto alla disponibilità in commercio oppure all’annuncio dei preordini.

La data del 6 settembre sembra puntare al lancio esclusivamente in Corea del Sud e in quantità piuttosto limitate. Si parla di 20-30mila unità che saranno incrementate successivamente, in base alla risposta e alla domanda di mercato. Fin dai primi annunci i dirigenti Samsung hanno precisato che la produzione sarà limitata: trattandosi di un dispositivo di nuova generazione, proposto a un prezzo di circa 2.000 euro, è destinato a un ristretto numero di utenti e il piano del costruttore è quello di sondare il terreno.

Ma è d’obbligo rilevare che il presunto arrivo di Galaxy Fold il 6 settembre coincide con l’apertura di IFA 2019 di Berlino, la più grande fiera al mondo dedicata all’elettronica di consumo, una delle più importanti a livello globale.

Se davvero il ri-lancio di Galaxy Fold avverrà il 6 settembre è escluso che si tratti di una scelta casuale. Approfittando della concentrazione a Berlino di giornalisti, stampa e media da ogni parte del mondo, Samsung può disporre di una platea sterminata. Senza dubbio IFA 2019 è l’evento perfetto per reintrodurre Galaxy Fold rivisto e corretto. Anzi dopo una lunghissima saga di posticipi e rinvii i primi due terminali pieghevoli potrebbero arrivare in contemporanea a IFA 2019: anche Huawei infatti sembra puntare da mesi al possibile rilascio a settembre ma secondo alcune voci è ancora una scadenza ottimistica.

Ricordiamo che in primavera il posticipo di Galaxy Fold è stato necessario per rivedere lo strato superiore di protezione del display pieghevole e anche per ridurre lo spazio che si viene a creare tra la cerniera al centro della piega e lo chassis. Lo strato superiore in plastica dello schermo fuoriusciva dalle cornici e alcuni tester l’avevano rimosso pensando si trattasse di una pellicola protettiva, in questo modo però si danneggiava irrimediabilmente lo schermo.

Invece nello spazio tra cerniera e chassis si creava una apertura in cui potevano entrare detriti e sporco, un accumulo che nel tempo poteva danneggiare lo schermo. Samsung ha risolto entrambi i problemi ed ormai già da alcune settimane il terminale è indicato pronto per il debutto.

