Black Friday, Garmin Fenix 7 S al prezzo migliore di sempre, solo 649€

Fenix 7 S, uno degli smart watch di Garmin, va in offerta per il Black Friday: 459€ invece che 649€, prezzo di listino.

Fenix 7 nasce per da atleti, sportivi, alpinisti, esploratori e in generale per tutti gli utenti che desiderano il massimo della tecnologia al polso per qualsiasi attività indoor e all’aperto. La sua peculiarità è lo schermo touch privo di latenze e veloce, affiancato ai classici e pratici tasti di controllo il che lasciando libertà completa all’utente di scegliere il controllo migliore a seconda della situazione o della funzione desiderata.

I dati dichiarati indicano che l’autonomia massima è di 18 giorni in modalità smartwatch e 57 ore con GPS attivo.

Offre anche TopoActive Europe e SkiView mappe precaricate con i nomi delle piste e le valutazioni della difficoltà per oltre 2.000 impianti sciistici internazionali. Wi-Fi integrato per un aggiornamento più rapido di mappe e software.

Come sempre impressionante il numero e la qualità delle funzioni dedicate allo sport, salute e benessere. Garmin fenix 7s è pronto per il bouldering indoor, l’alpinismo, passando per windsurf e kitesurf, fino ad arrivare all’allenamento della forza funzionare e moltissimi altri ancora.

La serie fēnix 7 offre strumenti per il controllo della forma fisica 24 ore su 24. Tra questi, il sensore Pulse Ox, il rilevatore di frequenza cardiaca integrato 4 GEN, il monitoraggio della respirazione e dello stress, oltre alle informazioni sul benessere Garmin come Body Battery, Fitness Age e Valori della qualità del sonno con monitoraggio evoluto del riposo.

Dopo aver riposato, è possibile verificare quanto tempo è stato speso in ogni fase del sonno e ottenere informazioni dedicate su come l’attività sportiva, i livelli di stress e l’orario a cui ci si è coricati abbiano influito sulla qualità del sonno con un punteggio compreso tra 0 e 100.

Garmin fenix 7s costerebbe 649€. Si trova anche ad un prezzo inferiore ma 459 euro è il miglior prezzo che abbiamo visto.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.