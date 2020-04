Garmin quatix 6, lo sportwatch nautico che non rinuncia allo stile

Che sia a motore o a vela fa poca differenza: il nuovo Garmin quatix 6 è progettato per accompagnare l’utente in mare grazie ad una serie di funzioni dedicate. Lo sportwatch, nonostante l’attuale periodo di quarantena che potrebbe limitarne la vendita iniziale per ovvi motivi di inutilizzabilità per la maggior parte delle persone, è stato lanciato sul mercato nelle scorse ore e come dicevamo dentro ha tutta la tecnologia di cui si ha bisogno per vivere la propria passione per la nautica ma non solo.

Le funzioni nautiche…

E’ infatti in grado di connettersi in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili per tenere sotto controllo i sensori di bordo collegati alla rete NMEA 2000 dell’imbarcazione direttamente sull’orologio. Questa gamma migliora inoltre le funzioni SailAssist, come la Virtual Starting Line e la sincronizzazione del countdown regata con la barca Comitato per permettere di tagliare la linea di partenza al momento giusto.

Velocità, profondità, temperatura, comando dell’autopilota, salvataggio dei waypoint sul chartplotter, sono tutti dati che l’utente ritrova al polso, con tanto di sistema di controllo dell’impianto di intrattenimento Fusion e non solo: Garmin quatix 6 supporta anche la cartografia BlueChart g3, integrando così i contenuti Garmin con i dati Navionics.

Se poi questo sportwatch viene associato ad uno dei dispositivi di sicurezza Garmin della serie inReach, l’utente potrà esser certo di essere sempre rintracciabile, in qualunque punto del mondo decida di andare con la propria imbarcazione. Sarà infatti possibile rimanere in contatto con i propri cari fornendo loro indicazione degli spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale Iridium e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.

…e per il resto di noi

Allo stesso tempo si può indossare Garmin quatix 6 anche nel quotidiano, tra casa e ufficio, in quanto permette di ricevere email, messaggi di testo e notifiche direttamente dal polso, effettuando perfino pagamenti tramite Garmin Pay oppure consentendo l’ascolto della musica tramite cuffie Bluetooth e monitorando l’attività fisica grazie ai sensori incorporati.

La gamma Garmin quatix 6 si compone di due versioni: quella base è dotata di cinturino in silicone, lunetta e fondello in acciaio con finitura satinata e prevede una cassa in polimero rinforzato che riduce il peso complessivo dello sportwatch e dona al tempo stesso maggiore robustezza. La versione Titanium invece monta fondello e lunetta per l’appunto in titanio, un materiale che conferisce leggerezza ed elevata vestibilità, al fianco di un bracciale con fibbia pieghevole.

Garmin quatix 6 è dotato di una cassa da 47 mm e di un display a colori da 1,3 pollici con retroilluminazione a LED con copertura in vetro Corning Gorilla nella versione base e resistente zaffiro per la versione Titanium. Il sensore di frequenza cardiaca da polso e Pulse Ox2 forniscono maggiori dettagli sulle attività fitness e sul livello di saturazione di ossigeno nel sangue, mentre le funzionalità multisport consentono di praticare running, escursioni, nuoto, sci, canottaggio, golf, SUP e molto altro tracciando diversi dati relativi all’attività. A chi lo indossa fornisce anche indicazione sul numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale percorsa, i piani di scale fatti, le ore di sonno, il consumo calorico derivante dall’attività fisica registrata, l’obiettivo quotidiano da raggiungere e il relativo countdown di passi ancora da percorrere, tutti dati che poi vengono caricati sull’app Garmin Connect per tenere sotto controllo i risultati con il passare dei giorni.

Disponibilità e prezzo

Garmin quatix 6 è disponibile da subito sul sito ufficiale al prezzo di 699 euro per il modello base quatix 6 e 999 euro per la versione Titanium. Prossimamente si potrà acquistare anche su Amazon.